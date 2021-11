Crims pendents de resoldre a Sabadell, més enllà d'Helena Jubany

El crim d’Helena Jubany és el cas més mediàtic dels darrers temps a Sabadell, però no és l’únic pendent de resoldre. Hi ha diversos assassinats i desaparicions sense resposta, alguns amb la investigació oberta, d’altres amb indicis, però tots sense cap responsable.

Mort per una ganivetada al carrer de Gràcia

L’Héctor, un jove barceloní, feia temps davant d’una sucursal bancària la matinada del 29 de juny del 2019, esperant el tren per tornar a casa després de la feina. Allà va ser increpat per una parella. Ell li va clavar una ganivetada a la femoral, i va morir en ple carrer de Gràcia. Es desconeix el mòbil darrere del crim i es descarta l’existència d’una relació prèvia entre l’autor i la víctima, fet que ha complicat la investigació. El cas està arxivat, mentre no hi hagi cap avenç en les investigacions policials. No es va trobar l’arma del crim ni tampoc s’ha pogut reconèixer el presumpte autor, immortalitzat per unes càmeres de vigilància de baixa resolució.

L’estranya desaparició de Caroline del Valle

El 15 de març del 2015, una jove sabadellenca de 14 anys va desaparèixer sense cap explicació aparent. Aquella nit, Caroline del Valle no va dormir a casa i no va tornar mai. La investigació sobre la seva desaparició segueix oberta i la tesi principal és que la jove va sortir a la nit amb amics a la Zona Hermètica. Allà, juntament amb altres menors, hauria fugit d’un control dels Mossos. Un testimoni –menor d’edat també– assegura ser el darrer a veure la Caroline, cap a les 6 del matí. Ella no podia córrer més i es van separar perquè no els enxampessin.

Un informe policial descarta que la Caroline fugís pel seu propi interès. “L’absència no és voluntària, és forçosa”, assevera. El seu telèfon no ha tingut activitat des d’aleshores i, en tot cas, es dona per fet que no tindria recursos per sobreviure. La hipòtesi principal és l’homicidi i es creu que el cos de la jove està ocult.

L’assassinat en una sabateria

Ana María Milán va ser assassinada de forma violenta a la sabateria on treballava el 28 de febrer del 2007. Un lampista que aquell dia va anar a la botiga a fer unes reparacions va ser considerat com el principal sospitós, però poc després es va arxivar per falta d’indicis. A hores d’ara, l’autoria segueix en l’aire. En qüestió de mesos, farà 15 anys del crim.

