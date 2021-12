David Arderiu (Robotics): “De la mà de la francesa Cegid creixerem més de pressa”

La multinacional francesa Cegid va adquirir a principis de mes l’empresa sabadellenca especialitzada en la gestió horària i control d’accessos Robotics. David Arderiu, CEO de Robotics, valora positivament la venda de la companyia. El director general assenyala que Robotics “creixerà més de pressa” i deixarà de ser una pime a principis del 2022. Arderiu assegura, a més, que la companyia exportarà “aviat” la marca de Sabadell per països europeus.

Per quin motiu heu tancat la venda de l’empresa?

Aquesta operació ens reforçarà en capacitat d’inversió i innovació. Quan va aparèixer l’oportunitat d’entrar dins de Cegid, vam valorar que teníem moltes sinergies, tant en clients com en solucions.

Què canvia a partir d’ara?

El nostre dia a dia no canviarà pràcticament en res. Ser a prop dels nostres clients continuarà sent un dels nostres trets més definitoris. Fa anys que oferim tant a pimes com a grans empreses un suport proper i fem divulgació de les millors pràctiques per a la gestió dels Recursos Humans.

Quines són les vostres expectatives de futur de la mà de Cegid?

El futur és obert a un gran creixement, de la mà de Cegid tindrem una oferta molt més gran i gaudirem de les oportunitats que ofereix una gran empresa tant per als seus clients com per als seus empleats. Formar part d’una companyia com Cegid ens permet créixer més de pressa i caminar al costat d’ells cap al lideratge europeu en solucions de gestió en el núvol. De fet, farem el salt internacional aviat i també tractarem amb grans empreses.

Quina previsió de facturació teniu per a aquest 2021?

Falten un parell de setmanes per tancar l’any i no podem donar una xifra exacta, però estem força contents perquè ja hem superat la facturació de l’any passat, quan vam facturar 5,5 milions d’euros, i continuem creixent. Fa molts anys que estem en constant creixement i el 2022 deixarem de ser una pime, amb tot el que això suposa.

Robotics seguirà exportant la marca Sabadell?

Robotics, ara Visual Time, A Cegid Company, sempre serà una empresa nascuda a Sabadell. Tenim molts empleats de la ciutat i els seus voltants i sempre hem estat molt orgullosos que així sigui. Sabadell és part del nostre ADN i això no canviarà.

