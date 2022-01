El solar de l’Eix Macià tindrà un únic accés a partir del març

L’Ajuntament modifica l’accés al solar de terra de l’Eix Macià que fa anys s’utilitza com a aparcament. A partir del mes de març, s’habilitarà un únic accés de dos sentits –d’entrada i sortida–per a vehicles, que s’ubicarà a la Via Augusta i s’eliminaran els dos accessos actuals pel carrer de Lluís Companys i de Paraires. Ara, els vehicles accedeixen al pàrquing a través dels passos de vianants.

Segons han avançat fonts municipals, els actuals accessos es delimitaran amb pilones que només es podran treure en cas que hi hagi programada alguna activitat concreta (com ara la instal·lació del circ).

Per evitar l’entrada de vehicles de grans dimensions, com demanava el veïnat, l’Ajuntament instal·larà un un galibo per delimitat l’alçada i l’amplada de vehicles, de manera que només podran entrar turismes.

Una demanda veïnal

Al ple municipal del juliol del 2021, l’Ajuntament accedia per unanimitat a rehabilitar l’aparcament de l’Eix Macià. Com demanava el veïnat a través d’una moció, el plenari es comprometia aleshores a asfaltar el solar de 16.000 metres quadrats, a reduir el nombre de vehicles que hi entren, a limitar l’accés i a segregar l’entrada de vianants i la de vehicles, amb la construcció d’aquests nous accessos.

Fa anys que els residents més propers al pàrquing reclamaven a l’Ajuntament una solució i regulació del solar, que “genera pols i soroll”, destaca el portaveu dels veïns afectats, Francesc Portalés.

L’asfaltat, més endavant

L’actuació del mes de març és el primer dels compromisos de l’Ajuntament amb el veïnat. En una segona fase, encara sense projecte tancat ni calendaritzat, s’hauria d’endreçar la conducció amb la plantació d’arbres i asfaltar el solar per evitar que s’aixequi la pols, tal com es va comprometre el ple municipal.

Aquest solar, de més de 16.000 metres quadrats, és de propietat municipal des de l’any 1992 i els veïns denuncien una “manca de manteniment” des de l’any 2015. És des d’aleshores que els veïns exigeixen una alternativa al pàrquing de terra. Els afectats també han denunciat en nombroses ocasions que l’estat de l’espai és perillós per la salut: “Al·lèrgies freqüents, conjuntivitis, brutícia i excés de pols als habitatges”, enumera Portalés.

De fet, un estudi de la Diputació de Barcelona sitúa la contaminació que hi ha a l’aparcament un 50% per sobre de la resta de la ciutat. Tot i això, l’estudi descartava toxicitat a l’ambient.

L’estudi assenyalava que els principals carrers afectats són Abat Escarré, Via Augusta, Lluís Companys, avinguda Paraires i Via Favència. En total, uns 200 habitatges aproximadament. Els veïns han calculat que diàriament hi circulen aproximadament uns 800 cotxes pel descampat.