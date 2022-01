Retencions i accidentalitat

L’any ha començat amb fatalitat a l’autopista AP-7. Ahir van morir tres persones en una topada múltiple, que va implicar un camió i cinc vehicles, l’altura de Barberà del Vallès. L’accident també va deixar diversos ferits de consideració. Lamentem profundament el desenllaç del sinistre. Al marge de les causes –que caldrà analitzar–, considerem que aquest accident és una mostra més del que fa temps que advertim: les vies de l’entorn de Barcelona estan massa congestionades, de vehicles privats i de transport pesat. Les cues són diàries.

La realitat és la que és: hi ha milers de persones a Sabadell i al Vallès que necessiten el seu vehicle per anar a la feina perquè no disposen d’una bona alternativa en transport públic. Les retencions entre setmana a l’AP-7 i a la C-58 han augmentat un 55% respecte abans de la pandèmia, segons les dades del Servei Català de Trànsit. S’ha de millorar i ampliar la xarxa de comunicacions viàries, al mateix temps que s’ofereixen noves opcions de transport públic. És urgent descongestionar les carreteres, i fer-ho a través de facilitats i incentius. Castigar les empreses i els treballadors amb impostos i restriccions no servirà per resoldre un problema de fons com aquest.