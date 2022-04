El Sabadell es basa en la consistència defensiva. La solidesa és la clau i el principal argument de Pedro Munitis. De fet, en 11 dels 17 partits que ha dirigit a la banqueta arlequinada la porteria s’ha mantingut a zero, els dos últims davant San Fernando i Albacete. No es tracta de posar l’autobús davant la porteria sinó de coordinar moviments, aportar ajudes i, en definitiva, de tenir una màxima solidaritat entre companys per tancar els camins.

“Aquest equip ha crescut a partir de la fortalesa defensiva”, reconeix Óscar Rubio, qui va reaparèixer diumenge passat després d’un mes i mig de baixa per lesió. És difícil veure el lleidatà a la infermeria, un fenomen de la naturalesa als seus 37 anys. Fins i tot els seus companys fan broma i li demanen a través de les xarxes si té la clau del gimnàs. “És veritat que a la meva edat necessito cuidar-me moltíssim físicament per continuar jugant a un bon nivell i passo més hores al gimnàs. Potser algun dia em donaran la clau”, respon amb ironia.

De fet, Óscar Rubio ha escurçat els terminis de recuperació després de caure lesionat al Carlos Belmonte. “En un primer moment em van diagnosticar unes dotze setmanes i he pogut retallar-ho. Em vaig trobar bé en un moment complicat del partit i davant un gran rival. Estic content”.

Porteria a zero

La solidesa ha estat el gran argument de Pedro Munitis. En 9 dels 17 partits que ha dirigit, el Sabadell ha mantingut la porteria a zero. En el còmput global gairebé arriba al cinquanta per cent: 14 vegades en 30 jornades. Una dada que explica molt bé la trajectòria arlequinada: en la ratxa de 12 partits sense conèixer la derrota, el Sabadell només va rebre 5 gols, exactament els mateixos que va encaixar en els dos fatídics duels a la Nova Creu Alta davant Castelló (1-3) i RM Castilla (0-2). En el moment que s’ha perdut aquesta consistència, han arribat les derrotes. Contra San Fernando i Albacete es va recuperar i dos gols van ser suficients per sumar 6 punts i tornar a il·lusionar-se.

Un partit-trampa

El conjunt de Munitis només ha rebut 4 gols en els últims vuit desplaçaments en els quals no ha conegut la derrota. Una estadística impressionant que vol mantenir en el pròxim duel al camp del cuer Betis Deportivo, gairebé amb els dos peus a Segona RFEF.

Pot semblar assequible, però Óscar Rubio s’encarrega d’advertir que “en aquesta categoria tots els partits són complicadíssims. Tot i la seva situació, es tracta d’un filial d’un equip de màxim nivell de Primera Divisió i té futbolistes de qualitat. Si no sortim al cent per cent i ho afrontem amb la màxima concentració tindrem problemes”. Per descomptat, ni una referència a l’opció de play-off. “Ho tenim molt clar i no ens podem desviar del nostre camí. Només existeix el pròxim partit. Hem après la lliçó i l’objectiu és sumar i sumar. La regularitat és la nostra força”.