L’investigat per l’assassinat d’Helena Jubany s’aparta de la UES

L’investigat per l’assassinat d’Helena Jubany, el sabadellenc Xavi Jiménez, s’ha apartat de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) abans de la seva declaració als Jutjats de Sabadell aquest divendres. Se l’investiga per la seva suposada participació en el crim de la jove bibliotecària, comès fa més de 21 anys al carrer de Calvet d’Estrella (Eixample). “Ha decidit fer un pas al costat per no perjudicar l’entitat”, assegura el president de la UES, Josep Maria Manyosa, en declaracions al Diari.

Jiménez ha tornat a ser el focus de les sospites: un estudi recent de l’ordinador de la víctima ha servit per recuperar documents i correus que no s’havien vist mai. Un correu electrònic del Xavi a l’Helena utilitza un argot similar al segon dels anònims que va rebre la víctima abans de ser assassinada.

El segon anònim: “Helena, abans que cap altra cosa esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l’humor que nosaltres. A la tercera et destaparem el misteri. És força segur que et facis un bon tip de riure. Ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de la Unió Excursionista de Sabadell. Ja en parlarem! Ara anem a veure si trobem un lloc “bueno bonito i barato” a Sabadell per perfeccionar l’anglès. Ah! Bon profit, no ens facis un lleig, eh?! A la tercera ja ens convidaràs tu, no ho posem en dubte. Petons”

L’escrit anava acompanyat d’unes pastes i un suc que portava somnífers. Ella se’l va prendre i hores després es va trobar malament. Posteriorment, va dur una mostra del suc al laboratori, on van constatar que duia benzodiazepines –els mateixos sedants que es van trobar en el seu cos després del crim–. Un informe cal·ligràfic elaborat per la Policia Nacional ha conclòs que el Xavi seria l’autor d’aquest text anònim i d’un altre.

El titular del jutjat número 2 de Sabadell, Juan Díaz Villar, va incorporar Jiménez com a investigat l’1 de desembre del 2021. La decisió es va prendre quan faltaven unes hores perquè el crim prescrigués.

“No podem criminalitzar els socis”

Les indagacions sobre l’assassinat s’han centrat en determinats membres de la secció Natura de la UES, entre els quals hi havia Xavi Jiménez. Segons Manyosa, “no es pot barrejar” l’entitat amb els seus membres. “La mort de l’Helena no va passar en cap activitat de la UES… Si hi hagués dos socis del Barça que s’assassinessin fora del camp, també anirien a assenyalar el Barça?”, es pregunta el president de l’entitat.

Sobre Jiménez i un altre membre de la secció Natura, Francesc M., assenyalat per la família Jubany per la seva col·laboració en el crim, considera que se’ls ha “jutjat i condemnat” mediàticament. “No podem criminalitzar els socis i menys encara dir que són culpables. Presumpció d’innocència, si us plau!”, exposa.

No obstant això, la UES vol fer explícita la seva “col·laboració” amb la investigació. “Ajudarem en el que calgui, però aquí tampoc ha vingut ningú”, explica en referència a la policia. Manyosa transmet el seu “escalf als familiars de les víctimes”, en referència a l’Helena i també a Muntsa Careta, sospitosa que es va suïcidar a la presó. Demana que si algú sap alguna cosa, “que enraoni”.