L’ESDi nomena Georgina Bombardó com a directora general en substitució d’Antoni Garrell

El patronat de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT) ha nomenat Georgina Bombardó com a nova directora general de l’ESDi en substitució d’Antoni Garrell.

Es completa així un període de renovació dels principals càrrecs d’aquestes institucions. Després de la mort de Josep Bombardó el març del 2021, Juan José Pérez Villar va presidir la FUNDIT de forma temporal fins al nomenament, fa dos mesos, de Carles Casanovas com a nou president. I la jubilació d’Antoni Garrell ha portat a la fins ara directora adjunta i de desenvolupament corporatiu de l’ESDi, Georgina Bombardó, a ascendir a la direcció general.

“Aquesta nova etapa es vol caracteritzar per evolucionar l’ESDi cap a una organització més transversal, capaç de motivar i retenir el talent, posant el focus en l’excel·lència, l’emprenedoria, la digitalització i la multicanalitat”, assegura la nova directora general.

La nova direcció vol mantenir els valors que va promoure Josep Bombardó amb la fundació de l’ESDi. Passen per innovar per donar resposta als reptes del teixit productiu, cercar aliances i col·laboracions amb empreses públiques i privades i potenciar la constància, l’esforç i l’excel·lència, entre altres.

Des de l’escola de disseny sabadellenca subratllen el paper de Georgina Bombardó des del 2017. En aquest temps, el nombre d’alumnes del Grau en Disseny ha augmentat un 28%, i en els cicles formatius de Grau Superior, un 24%.

Perfil

Nascuda a Sabadell el 1986, Georgina Bombardó Codinach és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Gestió Pública per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya postgrau en Direcció d’Empreses per la Barcelona School of Management i Executive Master en Màrqueting i Vendes per ESADE.

El 2009 va iniciar la seva carrera professional a la UPF, realitzant estudis de consultoria amb l’equip de gestió pública. El 2015 va exercir de Directora de Relacions Institucionas i Brand Manager d’una start-up. Des del setembre de 2017 fins a l’actualitat ha estat Directora Adjunta i de Desenvolupament Corporatiu de la FUNDIT, titular de l’ESDi. Des del juny del 2021, és membre de la Junta Directiva del Cercle Sabadellès.