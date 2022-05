Els sabadellencs responen: apujaríeu els salaris d’acord amb l’augment de preus?

Pere Vila: “Sí, ja que si no, hi haurà més desigualtats”

“Estic d’acord amb les peticions dels sindicats”. El passat diumenge 1 de maig es va celebrar a Sabadell la tradicional manifestació organitzada pels principals sindicats amb motiu del dia del treballador. Enguany, les desenes de persones que hi van assistir reclamaven un augment dels salaris d’acord amb l’increment del cost de vida. El sabadellenc Pere Vila està d’acord amb aquesta petició. En la seva opinió, si els sous no pugen, hi haurà “més desigualtats entre rics i pobres”. “La població ha vist com el preu de la factura de la llum i el gas no ha parat de créixer. La incertesa no ha fet més que créixer els darrers mesos amb la guerra d’Ucraïna”, assevera.

Francesc Ten: “Si no s’apugen els salaris, perdem poder adquisitiu”

“Els sous no han pujat proporcionalment amb el cost de la vida, que s’ha disparat”. És l’opinió del veí Francesc Ten, que considera que els sous estan “desequilibrats”. “És evident que si no s’apugen els salaris, perdem poder adquisitiu. Una altra alternativa és que es redueixin els preus, però no veig que l’administració tingui una estratègia perquè això passi”, apunta. Així mateix, Ten assenyala que la població cada vegada intenta pagar menys pel que compra: “Aquesta dinàmica s’ha tornat habitual en el sector on treballo. El problema que els nostres costos fixos són els mateixos”, lamenta.

Manel Antonio: “La inflació és excepcional, però cal revisar els sous”

“A Catalunya hauríem de tenir un salari més elevat que a la resta de comunitats”. Per la seva banda, el sabadellenc Manel Antonio indica que encara que la inflació sigui “excepcional” (a l’abril l’Índex de Preus de Consum estava al 8%), cal revisar els salaris. “El poder adquisitiu està llastrat, perquè tenim un salari mitjà a Catalunya massa baix. Des del meu punt de vista, aquí hauríem de tenir sous més alts que a la resta de comunitats, perquè el cost de la vida és força més elevat”, expressa. A més, Antonio exposa que l’estalvi de les famílies està ara mateix “molt tocat”. “La població no està estalviant, ja que només pot viure el dia a dia, a causa de l’increment dels costos. És un problema, ja que amb la piràmide de població envellida que tenim potser ens quedarem sense pensions”, afegeix.