‘Els residus del Mercuri’, un documental sobre la peça d’Smatsa

El cas Mercuri estrena documental, Els residus del Mercuri. L’audiovisual se centra en la peça 28 de la macrocausa, que investiga la presumpta concessió indeguda del contracte al servei de neteja viària i recollida de residus Smatsa per part de l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos. La idea de produir el documental va sorgir fa dos anys i ara es fa una realitat. El projecte inicia ara una campanya de micromecenatge per recaptar 6.000 euros i finançar la postproducció.

Alguns testimonis orals recullen el seu punt de vista sobre el cas de corrupció que va esquitxar Sabadell. Al documental, apareixene vintena de persones, com ara diversos polítics i periodistes com els de NacióDigital, Sara González i Roger Tugas, entre d’altres.

La presentació del projecte ha tingut lloc avui i ha comptat amb la presència de l’expresidenta del Parlament i veïna de Sabadell, Carme Forcadell; el diputat i portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena; l’exdiputat de la CUP David Fernández; la periodista Sara González; el periodista local Antonio Santamaría i la cap de relacions de l’Oficina Antifrau, Lourdes Parramon, i Isidre Soler, membre de la Plataforma SBD Lliure de Corrupció.

Corrupció i fiscalització han estat dos termes que s’han repetit al llarg de la jornada. “La perversió d’un polític entèn de llengues ni banderes”, sosté González, que ha exposat que és “imprescindible” la fiscalització del frau. També Parramon apunta que la corrupció és “un crim sense cadàver“. “La corrupció costa un 5% del PIB anual”, ha exposat la cap de de l’Oficina Antifrau.

El periodista Antonio Santamaría ha recordat com “l’exalcalde Bustos controlava els mitjans de comunicació oficials de Sabadell”, però valora que l’esclat del cas va fer que Sabadell “respongués amb salut”. Isidre Soler ha posat l’accent sobre la memòria històrica: “El Mercuri és ben viu”. La Plataforma SBD Lliure de Corrupció va néixer dies després de l’esclat de la macrocausa, que es va acabar presentant com a acusació popular del cas.

“Això no és justícia”

Forcadell ha denunciat que només tres peces hagin arribat a judici deu anys després de l’esclat de la i lamenta que això estimula la corrupció. Com a regidora del 2003 al 2007 a l’Ajuntament de Sabadell, sosté que l’exalcalde “tenia afany de controlar-ho tot: era omnipotent i omnipresent”. Forcadell destaca que el cas Bemba va ser un punt d’inflexió en la gestió de Bustos.

Joan Mena, que va estar molt implicat a l’associacionisme veïnal de Sabadell, explica el modus operandi de l’exalcalde: “Primer, intentava seduïr-te. Si no hi queies, t’atacava“, diu.

David Fernàndez ha lamentat que la concessió del tercer grau penitenciari a Bustos és “una nova cara dels privilegis i la impunitat”. “La corrupció al nostre país és molt econòmica si comparem amb els presos comuns”, hi coincideix Carme Forcadell. L’opinió és unànime: l’impacte econòmic i moral del cas Mercuri ha estat innegable a Sabadell.

Què investiga la peça 28?

La peça 28 del cas Mercuri, sobre l’adjudicació del contracte de recollida de residus i neteja viària de Sabadell a Smatsa, podria arribar a judici en els pròxims mesos. La magistrada jutge que porta el cas considera que hi ha diversos aspectes que podrien ser constitutius de delicte i ara tant la fiscalia com l’acusació popular, la Plataforma Lliure de Corrupció, i la particular, l’Ajuntament, tenen un breu període de temps per presentar els seus escrits d’acusació i poden demanar l’obertura de judici oral.

La peça del macrocas estudia el presumpte entramat entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària per arreglar un contracte valorat en 19 milions d’euros anuals per a un període de 20 anys, el que equivaldria pràcticament a 400 milions d’euros.

L’Ajuntament de Sabadell, aleshores gestionat per l’exalcalde Manuel Bustos, hauria manipulat suposadament el plec de condicions de l’adjudicació del servei perquè la retingués Smatsa a canvi d’ajudar a pagar les campanyes electorals del PSC. Hi ha indicis que l’empresa hauria intervingut en l’elaboració del plec de condicions, a canvi de retornar amb favors, tals com retirada de multes o la contractació de persones a dit a través de l’Ajuntament. Tot plegat, encara està per resoldre.