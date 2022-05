A plena llum del dia i a punta de pistola, un grup de lladres ha atracat una furgoneta d’una empresa sabadellenca de distribució de mòbils i accessoris Xiaomi, divendres a les 9.52 h, al carrer de Sant Ferran, al barri de Gràcia. En total, s’han endut material per valor d’uns 40.000 euros, segons calcula el gerent de la companyia. És el tercer robatori que pateixen a Sabadell i asseguren que hauran de traslladar la nau industrial a fora de la ciutat. El més greu, va ser un encastament l’octubre de 2021 en què van patir pèrdues de prop de 400.000 euros.

Davant de diversos testimonis, un cotxe ha barrat el pas al vehicle carregat de mòbils i accessoris, mentre que una furgoneta conduïda per més atracadors s’ha col·locat darrere, perquè no pogués fer marxa enrere. Diversos lladres han sortit dels dos vehicles i han començat a colpejar la furgoneta de paqueteria amb material Xiaomi. La conductora, però, no ha volgut obrir les portes de la furgoneta als atracadors i ha tocat el clàxon repetidament.

Aleshores, un d’ells ha tret una pistola per amenaçar-la i ha colpejat amb la culata de l’arma el vidre de la furgoneta. Els atracadors han pogut obrir la porta, bruscament han tret la conductora de la furgoneta i han fugit amb els tres vehicles. La dona, treballadora de l’empresa de paqueteria GLS d’uns 50 anys, ha patit un atac d’ansietat i ha hagut de ser traslladada a l’hospital Parc Taulí.

Els atracadors coneixien perfectament a quina hora passa diàriament la furgoneta pel carrer de Sant Ferran i havien planificat el punt exacte on dur a terme el robatori, de tal manera que no quedés enregistrat per cap càmera de seguretat. Estava tot preparat.

Una càmera de seguretat, des de força lluny, ha pogut capturar part de l’atracament, que ha durat menys d’un minut. Mossos d’Esquadra investiguen els fets.

Impotència i por d’arruïnar-se

La direcció de la companyia sabadellenca sent impotència. De fet, després d’aquest tercer atracament, afirmen que traslladaran de Sabadell el servei de distribució i material. El robatori ha estat en un vehicle de l’empresa de paqueteria GLS, però l’assegurança només els cobreix una petita part de les pèrdues, afirmen. “Que algú s’adoni què està passant, sisplau”, suplica el propietari de l’empresa.

L’octubre de 2021, un vehicle es va encastar de matinada contra la seva nau industrial i van saquejar-ne l’interior. Les pèrdues van rondar els 400.000 euros. Agents de la Policia Municipal de Sabadell van perseguir els lladres, però no van poder-los atrapar.

La matinada del 26 de gener, l’empresa va rebre un altre intent d’encastament, enregistrat per les càmeres de seguretat. Però l’empresa havia reforçat les seves mesures de seguretat i no van poder entrar a la nau industrial. Les imatges també mostren com els lladres s’equivoquen de direcció i encasten el cotxe contra la nau equivocada.