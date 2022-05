Formalitzar un casament civil en temps rècord

Diuen que casar-se és una de les coses més boniques que es poden fer a la vida. Els aspectes burocràtics, però, espatllen massa sovint la màgia de la celebració. No obstant això, la start-up sabadellenca Tu boda hoy ha ideat un model de negoci a través del qual redueix dràsticament els terminis per formalitzar una boda civil davant de notari: de tardar entre 6 i 9 mesos, a només set setmanes.

“Vam veure que els tràmits burocràtics per casar-se es feien eterns. Moltes persones que volien contraure matrimoni es tiraven endarrere per culpa d’això. Vam estudiar el tema legal i vam engegar Tu boda hoy per solucionar aquesta problemàtica”, explica el cofundador i director de màrqueting de la start-up José Andrés Noguera. Tu boda hoy va néixer l’octubre de 2021 després de rebre el suport de l’acceleradora sabadellenca Infinitum Projects.

3.000 euros d’inversió

Amb una mica més de 3.000 euros d’inversió, l’empresa va començar a fer les seves primeres passes. Tu boda hoy compta amb una pàgina web que ofereix dos tipus de serveis. D’entrada, el primer, que té un cost de 39 euros, fa referència a un estudi de viabilitat de la boda, és a dir, la companyia dirà a les persones que volen casar-se si compleixen el requisit per fer-ho o no. A continuació, el segon, que té un cost de 99 euros, contempla que l’empresa gestioni tots els tràmits burocràtics per tirar endavant la boda davant de notari en temps rècord. Aquest servei només es pot fer servir en el cas que s’hagi passat per al primer.

Així mateix, Tu boda hoy també ofereix un servei complet per dur a terme la celebració de la boda. Des de wedding planners i fotògrafs passant per mestres de cerimònies i capitulacions matrimonials. “La gent es casa normalment per dos motius amorosos i per tenir beneficis legals. Sovint ens trobem casos de persones estrangeres que necessiten casar-se per quedar-se a un país. Gràcies a nosaltres ho poden fer en termini de temps molt ràpid”, apunta José Andrés Noguera.

Servei a tot l’Estat

Tu boda hoy està present de moment a totes les comunitats autònomes de l’Estat, però la intenció és expandir-se aviat. “Estem obrint portes a col·laborar amb partners o socis del centre i sud d’Amèrica. De fet, ja ens hem reunit amb bufets d’advocats d’allà. També tenim previst tenir presència a altres països europeus i per fer-ho farem que el web també estigui en anglès”, exposa el cofundador de l’empresa.

En només set mesos d’activitat, la companyia ja ha ajudat a formalitzar prop de 1.000 casaments a tot l’Estat. De fet, des d’aquest abril, Tu boda hoy ja ha començat a generar beneficis. Per això, els dirigents de l’empresa, formada per deu treballadors, no es plantegen, de moment, aixecar una ronda de finançament.