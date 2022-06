La construcció de la piscina de surf a Sabadell, Surfcity, topa amb un nou retard. El Govern ha decidit esperar a tenir tots els informes tècnics abans de cedir el terreny municipal a un grup inversor durant 40 anys. El ple municipal s’havia de pronunciar el maig passat, però la votació es va demorar al juny. Ara s’ha produït un nou canvi en el calendari: es votarà el juliol, segons apunten fonts municipals.

“Hem de blindar el projecte, i per això hem demanat un informe econòmic sobre la viabilitat del SurfCity”, assenyala el portaveu del Govern, Pol Gibert. L’estudi s’encarregarà d’analitzar si els termes i condicions plantejats per l’Ajuntament –la cessió a 40 anys i el cànon anual de 41.700 euros– és adequada o cal fer algun canvi. Així mateix, l’executiu està a l’espera de dos estudis més, un ambiental i l’altre de mobilitat.

Fonts de l’oposició apunten al Diari que el Govern posa “excuses tècniques i administratives” davant de “l’evident falta de suports” de l’executiu local a 11 mesos d’eleccions. “Els fa por tirar-ho endavant i ho van endarrerint”, asseguren. El Govern nega que la votació tingui “res a veure” amb la demora.

La piscina de surf compta ara mateix amb partidaris i detractors: d’una banda, l’executiu local i gran part de les entitats econòmiques, i de l’altra els ecologistes de l’Adenc i una plataforma de nova creació, Stop SurfCity. Critiquen l’impacte ambiental del projecte, que ja s’ha adaptat per tenir el “mínim impacte possible”, segons els inversors.

Per què ha de passar pel ple?

El SurfCity està planejat en un terreny municipal buit al costat de la Bassa de Sant Oleguer. El solar està pensat per un equipament esportiu i, per tant, pot encabir una piscina d’onades artificials, però cal cedir abans el terreny. La fórmula plantejada és cedir-lo per 40 anys i a canvi, l’empresa podrà construir el nou equipament sense cost per l’Ajuntament i li haurà de passar 41.700 euros a l’any –com si fos un lloguer–.

Aquesta decisió no la pot prendre el Govern en solitari, perquè ha de passar pel ple municipal. Ara per ara, està clar que el PSC (10 regidors) hi votarà a favor, mentre que ERC i la Crida (10 regidors) rebutgen la piscina i votaran en contra. Els altres set regidors (Ciutadans, Junts i la regidora no adscrita) refusen pronunciar-se i estan negociant amb el seu sentit de vot amb l’executiu.

