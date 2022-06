Pere Figueras / Manel Camps

Torna la Festa de la normalitat. En gairebé vuit mesos s’hauran celebrat dues edicions de la Festa de l’Esport Sabadellenc que, en realitat, acaparen tres anys de mèrits esportius. La pandèmia es va travessar en el camí. La Festa de l’Esport va aturar el rellotge el maig del 2019. Maica Garcia va sumar el seu tercer títol individual i el Club de Tennis Sabadell el vuitè en el seu palmarès. Dos anys després, l’octubre del 2021, es van recuperar sensacions amb una gala marcada per les limitacions i restriccions. Es va decidir premiar, de manera excepcional, els mèrits acumulats el 2019 i 2020, sortint guanyadors la waterpolista Laura Ester i el Centre d’Esports Sabadell com a entitat.

Aquest divendres (19 h) es pot dir que torna la Festa de la normalitat. Així ho van destacar l’alcaldessa, Marta Farrés, i la regidora d’Esports, Laura Reyes, en l’acte de presentació oficial d’aquesta 68a edició que tindrà per marc, de nou, el Teatre Principal de la nostra ciutat. El format serà l’habitual de les anteriors edicions. En tot cas, està prevista una sorpresa a l’exterior del Teatre, mentre els esportistes, representants de clubs i entitats i convidats esperen el moment d’accedir a la sala i fan petar la xerrada i els seus pronòstics. S’espera un ple absolut.

L’aigua torna a manar

El periodista i cap d’antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, tornarà a conduir l’acte i no faltaran actuacions en el transcurs de la festa, entre guardons i reconeixements diversos.

Una de les novetats d’aquesta edició és que els 10 esportistes i 10 entitats finalistes rebran la placa commemorativa a l’escenari quan en els últims anys això es feia en un acte previ. Ara s’ha volgut donar-los més protagonisme el dia de la Festa. Qui s’endurà el premi gros al final? Això ja és més complicat i sembla, pels mèrits presentats, que serà una de les edicions més competides. El jurat no ho tindrà fàcil.

Podis olímpics –per l’endarreriment dels Jocs del Japó el 2021–, campions del món, campions d’Europa i, per descomptat, títols estatals i autonòmics omplen historials d’altíssim nivell, una prova eloqüent que l’esport sabadellenc està molt viu. També es torna a demostrar que els esports aquàtics dominen de manera clara entre el waterpolo (tres representants) i la natació (dos). És a dir, el 50% dels aspirants. La resta confirmen la diversitat esportiva que tenim a Sabadell: handbol, patinatge, esquaix, triatló i tir olímpic, amb veterans i joves emergents. Aquest divendres tindrem, doncs, nou rei o reina de l’esport sabadellenc per agafar el relleu de Laura Ester, qui no figura entre els finalistes. La gran victòria, però, és la tornada a la normalitat.

Els 10 finalistes

Els poders del deu aspirants a la victòria d’aquesta 68a edició de la Festa de l’Esport Sabadellenc:

Óscar Salguero (Natació)

Subcampió olímpic a Tokio

Després de la seva explosió amb l’or olímpic a Rio el 2016 i guanyar tots els títols possibles, Óscar Salguero ha sabut mantenir l’esperit competitiu i l’ambició per continuar al màxim nivell. El 2021 va centrar tots els seus esforços en els atípics Jocs del Japó, un any més tard del previst per la pandèmia, on va assolir el subcampionat als 100 m braça. També va ser plata en el Campionat d’Europa a Funchal (Portugal) i or a les World Series Para-Swimming, a més del títol estatal.

Emma Garcia (Natació artística)

Referent internacional

La nedadora del CN Sabadell va cloure el passat 2021 amb uns grans resultats. Nascuda i formada a la ciutat, Emma Garcia és la referent dels joves nedadors que comencen en el món de la natació artística. Entre els resultats obtinguts l’any passat, Garcia va aconseguir plata en el duet tècnic i lliure de les World Series a Kazan, dues medalles d’argent a les World Series del Canadà, plata i bronze a la super final de les World Series de Barcelona, i dues medalles de plata a l’Europeu celebrat a Budapest.

Maica Garcia (waterpolo)

La millor boia del món

La capitana de l’Astralpool Club Natació Sabadell és considerada la millor boia del món i una de les grans artífexs dels nombrosos èxits internacional que ha aconseguit el club sabadellenc. Amb tres guardons com a millor esportista de la ciutat, Maica Garcia torna a ser una de les grans favorites per obtenir un nou guardó. Entre els mèrits que la situen en el selecte grup dels deu finalistes, figura la plata olímpica obtinguda en els darrers Jocs Olímpics de Tòquio i els títols nacionals de la lliga de la Divisió d’Honor i la copa de la Reina.

Jesús Oviedo (tir olímpic)

Irrupció en l’escenari internacional

Aquest jove tirador de Badia que s’ha format al Club de Tir de Sabadell s’ha convertit en una de les sensacions del tir olímpic estatal. La seva irrupció ha estat espectacular a l’escenari internacional. Onzè en el seu debut en la Copa del Món júnior a l’Índia -amb rècord inclòs-, quart lloc en el Campionat del Món al Perú i triplet al Campionat d’Europa celebrat a Croàcia: bronze individual, plata per equips i medalla d’or en l’especialitat de parelles mixtes. Ara mateix gaudeix d’una beca al CAR de Madrid.

Iker Pajares (esquaix)

Entre els millors del Món

La seva progressió ha estat espectacular i s’ha accentuat en el 2021, consolidant-se entre els millors jugadors del rànquing mundial (ara ocupa el lloc 22). Campió d’Espanya i de Catalunya absolut, també cal destacar la seva participació en tornejos internacionals de gran nivell, com l’Open World Series Egipte i British.

Josep Colomé (triatló)

Un veterà campió del Món

Va començar tard, gairebé amb 50 anys, però s’ha convertit en una ‘estrella’ en les especialitats d’aquatló i triatló de veterans (70 a 74 anys). Campió del Món d’aquatló i tercer classificat al Campionat d’Europa de triatló esprint i olímpic en la prova disputada a València. També és campió de Catalunya d’aquatló de veterans-3.

Anna Ruiz (patinatge artístic)

Campiona d’Europa

El patinatge li ve de família. El seu avi, Miquel Berbel, va ser el mític president del CPA Sabadell. Amb 4 anys ja patinava per casa i després al club de Badia. El 2021, potser l’últim de la seva trajectòria, va fer col·lecció de títols: Catalunya, Espanya i Europa (a Lleida) i va afegir el quart lloc al Campionat del Món disputat a Asunción (Paraguai).

Judith Forca (waterpolo)

Subcampiona olímpica

Tot i la seva joventut (1996), la sabadellenca Judith Forca ho ha guanyat tot amb el CN Sabadell. Formada a l’escola Santa Clara, l’esquerrana del pentacampió d’Europa és una de les millors jugadores en la seva posició. L’any passat va aconseguir la seva primera medalla de plata en uns Jocs Olímpics, la desena lliga i la desena copa de la Reina.

Nona Pérez (waterpolo)

Present i futur del waterpolo mundial

Nona Pérez és un dels grans talents formats a l’escola Santa Clara del CN Sabadell. Amb només dinou anys, Pérez ja és jugadora cabdal dins l’equip de David Palma, amb qui ja ha gaudit de minuts importants i decisius. L’any 2021 es va proclamar campiona del món júnior, així com campiona de lliga i de la copa de la Reina.

Aleix Gómez (handbol)

Campió d’Europa

Format al planter de l’OAR Gràcia, Aleix Gómez és un dels millors extrems del món, tot i la seva joventut (1997). El passat 2021 va aconseguir aixecar la Copa d’Europa vestint els colors del FC Barcelona i amb la selecció espanyola va penjar-se la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio i al Mundial d’Egipte.

Les 10 entitats finalistes

Cercle Sabadellès 1856, Club de Tennis Sabadell, Club d’Esgrima Jaume Viladoms, CFU Can Rull Rómulo Tronchoni, Joventut Atlètica Sabadell, Club Triatló Sabadell, Centre d’Esports Sabadell, OAR Gràcia Sabadell, Motor Club Sabadell i Club Esportiu La Creu.

Premi a la Promoció de l’Esport

Unió Excursionista Sabadell, Associació Esportiva Can Deu, Creu Alta Sabadell Bàsquet Club, Falcons Sabadell Associació Esportiva, Club Rítmica Sabadell, Escola de Futbol de Sabadell