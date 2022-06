Només un 2% dels alumnes van sol·licitar realitzar els exàmens de la Selectivitat 2022 en castellà a les seus de la UAB. Això inclou els espais de la UAB de Bellaterra que van acollir estudiants, així com els Campus de Sabadell Covadonga i de Terrassa.

El formulari anònim per escollir l’idioma de les PAU ha estat la gran novetat d’enguany. Els alumnes van rebre’l unes setmanes abans de l’inici de les proves i únicament havien de seleccionar si volien els enunciats en català o en castellà. Hi havia l’opció, a més a més, d’escollir-ho examen per examen, per si algú preferia alguns exàmens en català i d’altres en castellà. Ara bé, dins del percentatge del 2%, s’inclouen tots aquells estudiants que van demanar almenys un enunciat en castellà.

50.000 exàmens

Jordi Barbé, comissionat del rector per l’accés a la universitat de la UAB, subratlla que veure la distribució i coordinació dels exàmens des de dins és “brutal”. “A les seus de la UAB hem corregit un total de 50.000 exàmens i no se n’ha perdut ni un”, explica. Diu que hi ha un equip de professionals que s’encarrega exclusivament dels exàmens. “És un procés llarg i ordenat”, diu, “des que s’imprimeixen, es distribueixen i s’entreguen als alumnes, fins que es recullen, es fan arribar als professors i són corregits.”