Aragonès es reunirà amb Farrés per la Ronda Nord de Sabadell

Trobada clau per decidir el futur de la Ronda Nord. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès per pactar una estratègia consensuada sobre la carretera, que hauria de connectar les dues capitals vallesanes. El president parlarà amb els agents del territori, després de la plantada de la Generalitat en l’acord per fer la infraestructura.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va aprofitar la visita institucional del president dijous passat a la ciutat veïna per demanar-li una entrevista amb els governs municipals implicats. La data encara no està tancada, segons expliquen diverses fonts.

El Departament de Territori havia mantingut converses amb el Ministeri de Transports i els ajuntaments per tancar un acord sobre la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Havien arribat a un acord sobre la cessió del finançament i les competències a la Generalitat per fer la infraestructura, que donaria continuïtat a un Quart Cinturó (B-40) que avui acaba de forma abrupta en una rotonda a Terrassa.

El principal problema ha estat la falta de consens i de comunicació al Govern de la Generalitat. Els dos socis tenen postulats contraris: mentre el Departament de Territori –que depèn del vicepresident Puigneró (Junts)– es posiciona a favor de fer la infraestructura, ERC considera que l’obra és un model “caduc” i planteja destinar els diners a millores ferroviàries i al tren orbital, entre altres mesures relatives al transport públic.

L’alcaldessa Farrés demana consens

L’Ajuntament de Sabadell no s’ha mogut d’on estava. Considera que la Ronda Nord és necessària per alliberar el trànsit de la Gran Via, fer un enllaç amb la Ronda Oest, i poder establir una connexió viària directa entre Castellar i la C-58. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, considera que ja s’ha fet el més difícil: aconseguir el compromís de l’Estat per cedir els diners i la gestió a la Generalitat. “Si hi ha els diners i l’acord per fer la Ronda Nord, hem de ser capaços de tirar el projecte endavant”, assegura en declaracions al Diari.

Farrés emplaça la Generalitat de buscar el consens i deixar-se de picabaralles. “Les necessitats de la ciutadania dels nostres municipis i del conjunt del Vallès Occidental ha d’estar per sobre de posicionaments partidistes”, assevera. En aquest sentit, l’alcaldessa transmetrà al president el seu “malestar” davant la plantada de la Generalitat a l’acte de presentació de l’acord, la setmana passada. “No va ser una plantada institucional, va ser un menyspreu per a mig milió d’habitats de la comarca”, afirma.

El Ministeri manté la mà estesa

El futur de la Ronda Nord no ha aparegut com a qüestió a tractar aquest divendres en la Comissió Bilateral d’Infraestructures entre l’Estat i la Generalitat. Així i tot, el Ministeri manté la mà estesa a la Generalitat per arribar a un acord, però assegura que depèn del Govern català: “Volem que sigui una realitat. Estem a l’espera que ens diguin el què”, va exposar el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores.

Què sabem de la Ronda Nord?

La Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell és una carretera de nova creació que ha de servir per connectar la B-40 amb la carretera de Castellar per Sabadell. Tot i que no hi ha un traçat definit, ni un pressupost, s’estima que costaria uns 88 milions d’euros. Segons fonts oficials, la idea és que tingui el mínim impacte ambiental, amb trams soterrats i sortides a nivell.

