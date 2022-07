El Govern de Sabadell salva la majoria per tirar endavant el SurfCity

La piscina d’onades SurfCity, un dels projectes que ha generat més discòrdia aquest mandat, arriba avui al ple municipal amb el suport necessari per passar el primer tràmit. El plenari debatrà si l’Ajuntament cedeix un terreny municipal situat a la Zona Esportiva de Sant Oleguer a un grup inversor per fer l’equipament, que costarà uns 14 milions d’euros. La decisió és provisional, a l’espera que s’obri un període d’al·legacions en què els seus detractors, com l’Adenc, poden tenir un paper cabdal.

El Govern del PSC ha aconseguit els vots de Junts per superar la votació. No és un suport explícit al projecte –argumenten els juntaires–, sinó un wait and see: volen fer que avanci la tramitació i mentrestant analitzaran l’impacte econòmic i ambiental de la piscina d’onades. “Volem tenir temps per veure els pros i els contres, avantatges i inconvenients, oportunitats i amenaces… i parlar-ho amb els experts”, argumenta el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas.

Així, quan falten unes hores per la votació, hi ha més regidors a favor que no en contra: 13 (PSC, Junts) vs. 10 (ERC, Crida). En les files republicanes, l’oposició és total. L’alcaldable Gabriel Fernàndez creu que el PSC fa “perillar” el Ripoll i el rodal i fa un paral·lelisme amb el Zoo plantejat durant el mandat de Manuel Bustos. “És un projecte faraònic, insostenible, elitista i desconnectat de la realitat de la ciutat i dels seus barris”, subratlla el republicà. La Crida també demana descartar la piscina d’onades i exigeix més inversió al Ripoll i una oficina específica per gestionar-lo.

Ciutadans ha decidit abstenir-se, mentre que queda una incògnita d’última hora. Falta saber el sentit de vot de la regidora no adscrita, Marta Morell, que no tindria per què votar amb el PSC.

El grup ecologista Adenc ha intentat paralitzar la votació fins a l’últim moment. Considera que falten informes tècnics i adverteix que això pot comportar conseqüències legals sobre polítics i funcionaris.

“Clar que es votarà, perquè ho avalen el secretari i l’interventor”, expliquen fonts del Govern municipal. El primer tinent d’alcaldessa, el socialista Pol Gibert, defensa que s’ha de poder debatre políticament. “És bo discutir-ho i que hi hagi discrepàncies, que quedi clar qui vol i qui no vol inversions per a la ciutat… però el que no es pot fer és obstaculitzar la votació”, argumenta. La votació ja s’havia endarrerit dos mesos per falta de consens i de tràmits.

FAQS: Preguntes i respostes sobre el SurfCity

Aprofitant que el SurfCity aterra sobre el tauler polític, el Diari fa un repàs sobre les principals preguntes i respostes al voltant del projecte.

Què és el SurfCity?

El SurfCity és una piscina d’onades projectada a la Zona Esportiva de Sant Oleguer. El nou equipament, d’iniciativa privada, comptaria amb dues piscines, un bar restaurant i un aparcament per a vehicles. Segons les projeccions, la piscina principal té 140 metres de llargada i 35 d’ample, suficients per encabir 38 surfistes alhora, segons el grup inversor. Serien uns 175 cada dia.

On i quan es pretén fer?

Es vol construir en un terreny situat al costat de la Bassa de Sant Oleguer, al camí de Can Quadres. El solar té tres hectàrees i està qualificat d’equipament esportiu-recreatiu des de l’any 1993. El terreny és municipal, així que abans que hi pugui construir un agent privat cal cedir-lo. Caldran dues votacions al ple municipal, una ara (provisional) i l’altra el setembre (definitiva).

Un cop cedit, ja es podrà construir?

No, perquè caldrà fer més tràmits: d’una banda, fer una modificació del planejament urbanístic i després també atorgar els permisos de construcció.

Què rep Sabadell a canvi?

L’empresa pagarà un cànon de 41.700 euros anuals a l’Ajuntament a canvi de la cessió del terreny. És l’equivalent a uns 3.500 euros mensuals, menys del que costa llogar la majoria de locals del passeig de la Plaça Major.

Ara bé, cal tenir en compte que se cedeix un terreny i que el cost de l’obra –14 milions d’euros– l’abonarien els inversors, no l’Ajuntament.

Es compleixen les condicions necessàries?

El Govern municipal considera que n’hi haurà prou amb complir els requisits urbanístics –tots encara en tràmit– i tenir el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua. Així mateix, l’executiu ha encarregat informes específics.

Entitats com l’Adenc i la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll han intentat parar l’inici de la cessió prevista per al ple de juliol perquè consideren que no es podran fer al·legacions durant l’agost. Així mateix, consideren que l’adjudicació directa del terreny va en contra la legislació i que el cànon “és irrellevant i insuficient”.

És compatible amb el riu Ripoll i amb Sant Oleguer?



El Govern manté que l’impacte sobre el riu Ripoll, situat a uns 50 metres del futur equipament, és nul. Consideren que el projecte queda “integrat” en el conjunt de la Zona Esportiva de Sant Oleguer i recorda que el grup inversor ja ha fet canvis paisatgístics per minimitzar l’impacte.

Tampoc hi ha consens sobre aquest punt: ERC i la Crida, juntament amb l’Adenc, adverteixen de les conseqüències que tindrà sobre el medi. Joan Carles Sallas (Adenc) indica que el consum de SurfCity “equivaldrà a 500 piscines privades” i lamenta que no s’hagi estudiat l’impacte sobre la fauna i la flora, ni tampoc la contaminació sonora i lumínica que generarà. Fonts del grup inversor assenyalen que l’impacte serà mínim: “Només l’1,5% de l’aigua s’evaporarà mensualment i tot el consum energètic serà de fonts sostenibles”, expliquen.