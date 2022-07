Què us sembla el nou mural de Tintín a Sabadell?

Sabadell té un nou mural de Tintín, un graffiti de l’artista de la ciutat Werens. Mentre pinta els personatges d’Hergé a la placeta de davant de la Parròquia de la Puríssima, els veïns opinen què en pensen.

Antonio i Rosa: “Serà un símbol per a Sabadell”

L’Antonio i la Rosa passegen un gosset de color blanc, el Lucky. Tot i que no és de raça Fox Terrier, per semblança podria ser cosí germà del Milú. Werens pintava el gosset quan per curiositat s’han aturat.

“El dibuix és històric, perquè fa referència a uns còmics inoblidables, que encara es recorden amb molta estima per molta gent”, diu l’Antonio. “Per a Sabadell, serà un símbol”, afegeix.

La Rosa és partidària de l’art urbà. I més en aquest cas, que fa referència a Tintín.

En aquest sentit, l’Antonio opina que, tot i que en algunes ocasions els grafits generen controvèrsia, en aquest cas hi ha consens “perquè Tintín és una icona”.

Jordi, Genís i Jofre: “És una manera de fomentar el turisme de murals”

“Em transporta a la infància. Tintín és un dels còmics que llegia de petit”, comenta el Jordi, qui seu a la vorera acompanyat dels seus dos fills, mentre observen com l’artista Werens pinta els pantalons del capità Haddock.

“Tant aquest mural com el que hi havia al carrer de Sant Llorenç són dibuixos que porten bons records”, afegeix.

Es mostra a favor que des de l’Ajuntament es doni suport a “decorar així aquest racó de Sabadell”, situat entre la via de Massagué i el Raval de Dins. De fet, és una plaça sense nom, encara.

“Em sembla genial. Hi ha molts pobles catalans que fomenten el turisme de murals. De fet, si Sabadell s’hi suma, estaria molt bé per donar a conèixer artistes locals o internacionals”, continua el Jordi.

Josep Navarro: “Donarà prestància a tot l’entorn i un aspecte molt bonic al carrer”

El Josep s’acosta a l’admirat artista Werens, que acoloreix el mural de Tintín sota un sol de justícia, i li porta una ampolla d’aigua ben freda. El sabadellenc està meravellat amb com està quedant la pintura.

“És fantàstic. Donarà prestància a tot l’entorn i un aspecte molt bonic a la façana i al carrer”, opina.

El Josep està content que Sabadell torni a tenir un mural del famós personatge d’Hergé, com els que hi ha a grans ciutats, com Brussel·les, París o Londres. “Em van regalar el primer còmic de Tintín quan era jovenet”, recorda.

L’espai que acull l’obra d’art urbà encara no té nom. És per això que alguns fans del còmic proposen batejar-la com a plaça del Tintín.