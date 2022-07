Tintín i Haddock ja ronden per Sabadell

Els tintinaires sabadellencs ja tenen el seu racó de culte a la ciutat. A la nova placeta –encara sense nom– que uneix la Via de Massagué i el Raval de Dins, l’artista sabadellenc Werens hi ha pintat aquest dilluns un nou mural amb els personatges més famosos dels còmics del belga Hergé. En un bloc de pisos privats, ben a prop de la Parròquia de la Puríssima, ja hi trobem l’aventurer Tintín amb el seu inseparable Milú i el capità Haddock. Són en una cantonada que uneix dues façanes de l’edifici, a punt de xocar.

Ha estat una iniciativa de l’associació de tintinaires de Sabadell, Moulinsab, que han comptat amb el suport del responsable del programa de Projecció i Turisme de l’Ajuntament de Sabadell, Lluís Matas. El nou mural es va començar a gestar el mes de febrer, després de l’enderrocament de la pintura que el mateix Werens havia fet al carrer de Sant Llorenç l’any 2014.

En aquell grafit, Tintín pedalejava, també acompanyat de Milú, a davant d’un 2CV conduït pels germans Dupont i Dupond, amb la senyora Bianca Castafiore als seients de darrere. La pintura va servir per commemorar el 50è aniversari de la primera traducció al català del còmic. Ara bé, la venda de la casa que l’acollia i la posterior construcció d’un bloc de pisos en van precipitar la destrucció.

Desenes de sabadellencs s’han aturat a davant la cantonada per veure com Werens definia el traç dels personatges i, posteriorment, els pintava. A darrere del capità Haddock, empaitant-lo, els amants de l’art urbà hi reconeixeran la insígna del sabadellenc, la vespa. A la cerimònia d’inauguració de la pintura, a banda de l’artista i de Matas, hi han estat uns quants tintinaires.

“Volem posar Sabadell en el mapa del turisme tintinaire. Que aquest mural sigui el primer de molts més, amb un pal de selfie a davant i una ruta per la ciutat per visitar-los”, ha afirmat Matas, que també ha proposat batejar l’espai com la plaça del Tintín. Brussel·les, Londres, París i Sidney són altres ciutats que compten amb murals turístics sobre el personatge. S’han venut més de 250 milions d’exemplars de còmics al món, segons va recalcar Matas.

La ruta del grafiti

El grafiter Werens ha aprofitat per reclamar una ruta d’art urbà, no només temàtica entorn de Tintín. “Sabadell és una ciutat amb moltes obres, algunes d’artistes internacionals. Tenir una ruta del graffiti seria molt bèstia”, ha reivindicat.

Entre els tintinaires sabadellencs, encantats amb el nou mural, el periodista Manel Camps Bosser ha destacat la importància que ha tingut aquest còmic per la divulgació de la llengua, des de 1964. “Tintín es mereixia un espai a la ciutat. I aquest indret és fantàstic”.