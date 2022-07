L’agressió sexual a Waka Sabadell hauria estat a la pista de ball, segons ha denunciat la víctima als Mossos d’Esquadra. La noia, de 17 anys, va ser agredida per part d’un grup de nois a dins de la macrodiscoteca la matinada de diumenge. La policia catalana revisa el contingut de les gravacions de l’establiment, situat en un polígon de Sant Quirze del Vallès, per determinar les circumstàncies i l’autoria dels fets. Les imatges s’han cedit per part de la discoteca, que col·labora amb els Mossos.

Aquest no va ser l’únic fet a lamentar de la nit de dissabte a diumenge. Segons ha pogut saber el Diari, es va produir un altre cas de violència masclista dins el mateix recinte amb minuts de diferència. Una altra jove, també de 17 anys, va patir tocaments per part d’un altre grup de nois, que ja s’han identificat. L’agressió es va produir davant de la seva parella que es va barallar amb els presumptes autors dels fets.

Només el diumenge passat, l’hospital Parc Taulí va atendre fins a cinc casos d’agressions i abusos sexuals, quatre dels quals a menors d’edat.

Els Mossos vigilen l’entorn de la discoteca

Els Mossos d’Esquadra vigilen els entorns de Waka les nits divendres i dissabte a través d’un dispositiu especial que inclou l’estació de Rodalies Sabadell Sud, el polígon Sud-oest i els carrers propers a la macrodiscoteca, que pot encabir fins a 3.000 persones en una sola nit. Una desena d’agents de la policia catalana, alguns de paisà, comproven que no es produeixen incidents en el recorregut que hi ha entre l’estació de Rodalies i la discoteca.

El dispositiu es va activar el desembre passat, quan la discoteca va reobrir després de la darrera aturada per la pandèmia. Els Mossos també han realitzat tres inspeccions per comprovar que l’establiment compleix amb els requisits de seguretat mínims.

S’ha de tancar la discoteca?

Waka Sabadell és el darrer testimoni de l’antiga Zona Hermètica, que a Sabadell es va tancar i que es manté a Sant Quirze. L’historial de delictes coneguts a la discoteca i l’entorn són alarmants: 46 agressions i 36 detencions en el darrer any, tres de les quals per violació. Ha suposat un desplegament policial sense precedents a la zona, amb 160 actuacions en aquest període.

Als casos de violació i altres agressions masclistes, cal dir que la discoteca també ha estat al centre de la polèmica per presumptes casos d’agressions racistes per part del personal de la discoteca. Tant l’Ajuntament com la Generalitat han expressat la seva voluntat de tancar l’establiment.