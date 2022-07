Oasis Hunters triplica vendes i ja explora nous mercats

Si el 2021 va ser l’any en què Oasis Hunters es va donar a conèixer entre els adeptes del turisme rural, el 2022 està sent el de la seva consolidació en el sector. La start-up, que ofereix escapades rurals secretes i de proximitat per tot el territori espanyol, ha crescut de forma exponencial i, de fet, aquest primer semestre ha triplicat les vendes respecte a fa un any. El cofundador i director general d’Oasis Hunters, Joshua Molina, assegura que l’empresa tancarà el 2022 amb 400.000 euros de facturació.

Des de la creació de la start-up a mitjans de 2020, enmig de l’arribada de la pandèmia, més de 3.000 persones ja han confiat en els seus serveis. Joshua Molina explica que moltes d’elles han repetit l’experiència. “Per nosaltres això és molt important, ja que vol dir que estan satisfets amb allò que oferim. De fet, tenim una valoració molt alta a les ressenyes de Google i el feedback que rebem sol ser molt bo”, assenyala el cofundador de la companyia. Ara, la intenció d’Oasis Hunters és començar a oferir les escapades rurals a empreses, tot i que continuarà la seva aposta pel client final. “El mercat B2B té molt potencial. Hi ha moltes empreses que aposten pel teletreball i això ha canviat la relació entre els treballadors. Per tant, els interessa organitzar viatges per reunir l’equip en un espai allunyat de tot per tornar a fer pinya”, exposa Molina.

Ronda d’inversió de 500.000 euros

Per poder tirar endavant aquesta nova via de negoci, Oasis Hunters té previst tancar abans de finals d’any una ronda d’inversió de gairebé mig milió d’euros. Així mateix, la partida econòmica també servirà a l’empresa per explorar nous mercats. “En el cas que sigui viable, ens agradaria tenir oasis per Europa i Llatinoamèrica a mitjà termini. Les escapades rurals són molt habituals a Espanya, però no tant a altres llocs. Volem canviar aquesta situació”, exposa Joshua Molina.

De moment, la start-up ofereix als seus clients 70 oasis diferents arreu del territori espanyol. Oasis Hunters conté un motor de reserves previ que ofereix escapades rurals secretes i de proximitat per tot el territori espanyol. Els clients descobreixen el seu destí només 48 hores abans. Aquesta informació, a més, ve acompanyada d’una guia interactiva que s’acobla a Google Maps amb recomanacions de pobles amb encant, activitats esportives o culturals, tast de vins i vols en globus, entre altres. Aquestes activitats compten amb descomptes gràcies als convenis d’Oasis Hunters.