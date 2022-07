Nou impuls per als nens hospitalitzats. Sabadell Corre pels Nens i Nenes i la Corporació Sanitària Parc Taulí han presentat aquest dijous els resultats de la V Cursa Solidària ‘Sabadell Corre pels Nens i Nenes’ i la festa infantil que es va celebrar el passat 29 de maig, reunint més de 3.200 participants. L’organització ha recaptat aquest any més de 18.000 euros sota el lema ‘Sempre al teu costat’. Fins ara, en les quatre edicions de la cursa ‘Sabadell Corre pels Nens i Nenes’, dedicades a projectes vinculats als infants del Parc Taulí, s’havien superat en total els 120.000 euros.

Enguany, els beneficis de la festa de la solidaritat a Sabadell aniran destinats a la millora de la qualitat de vida dels pacients pediàtrics que pateixen una malaltia crònica greu i els que reben atenció pal·liativa, atesos per l’equip de professionals de la Unitat especialitzada en pacient complex i pal·liatiu pediàtric del Taulí. En concret, està previst que es destinin a donar suport en àmbits com la teràpia ocupacional i la logopèdia.

En la presentació d’aquest dijous hi han participat el director general del Parc Taulí, Joan Martí, l’organitzador de la cursa, Toni Valverde i la infermera de la Unitat del Pacient Crònic Complex i Atenció Pal·liativa Pediàtrica, Gemma Gómez. Martí ha celebrat l’èxit de la iniciativa, agraint al seu impulsor i a l’equip de l’hospital “per la feina extraordinària que realitza”. Per la seva banda, Valverde ha tingut un missatge de record pels treballadors que han fet possible un any més aquesta cita, fent una crida a l’impuls de noves propostes de caràcter solidari en una direcció similar. Mentre que Gemma Gómez, juntament amb la pediatra de la unitat, Lucía Hernández, han destacat la importància de donar visibilitat als més petits amb una jornada com la del passat 29 de maig.

El Parc Taulí un dels tres hospitals catalans que, des de l’any 2020, estan reconeguts i conformen la Xarxa d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral de Catalunya, en procés de desplegament per part del Servei Català de la Salut.