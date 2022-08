També sobre dues rodes

[Editorial]

Encara no ens hem recuperat del terrible atropellament intencionat a uns ciclistes a Castellbisbal, que va deixar dues víctimes mortals. Mai podrem comprendre com algú, en un cotxe que no era seu i a sang freda, va poder atropellar un grup de persones a plena llum del dia. El suposat autor ha estat enviat a la presó sense fiança, una decisió encertada per part del jutge tenint en compte la dimensió dels fets i el missatge d’exemplaritat que cal llançar en els casos especialment greus i flagrants.

L’any 2021, a Sabadell, es va tancar amb un rècord positiu: zero víctimes mortals a les vies de la ciutat. Així mateix, el nombre d’accidents de circulació va caure un 18% respecte abans de la pandèmia. Aquesta fotografia es refereix a tot el conjunt de sinistres (inclosos turismes), però quan posem la lupa sobre les bicicletes, apreciem una pujada substancial, del 13% concretament.

Creiem que la nostra ciutat té espai per als cotxes i també per a les bicicletes. Una bona planificació de l’espai públic al costat del seny per part de tots els conductors pot contribuir a reduir les xifres d’accidentalitat.