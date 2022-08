Els xàfecs tornen a Sabadell abans del cap de setmana

La pluja va arribar aquest dijous a Sabadell, deixant una precipitació acumulada de 2,9 mm durant les tres hores que va durar la tempesta, segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari. Els núvols van descarregar en tots els punts de la ciutat des de les 18 h i fins a les 21 h.

L’episodi no va passar desapercebut per a molts sabadellencs, que van pujar imatges a les xarxes socials per mostrar l’arribada de la pluja aquest dijous al vespre. El xàfec no va provocar danys materials considerables, més enllà dels habituals problemes de circulació a les carreteres.

@eltempsTV3 vista de Collserola des de Sabadell pic.twitter.com/0rNcdtsZ03 — Donec Perficiam (@AMAIAML) August 25, 2022

Les tempestes van afectar també la setmana passada Sabadell just a les portes del cap de setmana. En les darreres setmanes, la ciutat s’ha acostumat a rebre l’aigua a última hora del dia. Aquest divendres, el cel donarà previsiblement una treva, malgrat les precipitacions poden tornar a descarregar a partir del dissabte al migdia.

Precedint una setmana complicada

El xàfec de la setmana passada a Sabadell va deixar anar 13,7 litres per metre quadrat al municipi, una forta tempesta elèctrica i diverses afectacions. El pont número set de la Gran Via va quedar inundat i impracticables fins a la matinada per una inundació. Aquest cop, però, Sabadell ha estat previngut i ha deixat alliberades les boques de canonada més conflictives.

Bon dia #Sabadell! Ja som a #divendres i comencem el matí mostrant tasques de prevenció de fortes pluges fetes ahir.#TreballadorsSMATSA cuidant la ciutat pic.twitter.com/jru74Ktdt1 — SMATSA (@SmatsaSbd) August 26, 2022