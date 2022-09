L’actriu Anna Marín debuta a la gran pantalla amb L’Últim Salt

L’actriu sabadellenca Anna Marín (1978) s’estrenarà a la gran pantalla amb la pel·lícula L’últim salt, que està íntegrament rodada a la ciutat. Després d’haver passat per festivals d’Elx i Paraguai, el film dirigit per Nando Caballero es projectarà en vuit sessions als Cinemes Imperial, les tardes del 14 i 15 de setembre. I farà el salt al Teatre Maldà de Barcelona, els dies 16, 19 i 22.

Marín va decidir que es volia dedicar a la interpretació quan tenia 8 anys i va participar en els Pastorets, al barri de Gràcia. Ho ha aconseguit: forma part de la companyia de teatre Magatzem d’Ars, que està a punt de començar La casa de Bernarda Alba al teatre propi, la Sala Ars. Amb l’equip, d’altra banda, fan gires escolars de “furgoneta i carretera” per tota Espanya.

La sabadellenca debutarà al cinema protagonitzant un drama LGTBI. Encarnarà la Jana, un personatge “callat, tímid, que viu en el seu món”, descriu l’actriu. Fa un any que va perdre la seva parella i això provoca que encara es tanqui més en ella mateixa. “Arriba un moment que decideix fer un canvi, deixar la feina i marxar, però no serà com esperava”, avança Marín. Tot plegat, en escenaris coneguts de Sabadell, entre els quals el bar Wild Geese.

Marín va connectar amb el personatge: “Crec que vaig aconseguir donar-li naturalitat. Em va ajudar que el Nando escrivís la pel·lícula pensant en qui faria els papers”.

Ella i el director, que també és sabadellenc, es van conèixer en l’organització del Festival de Terror de Sabadell. “Temps després em va trucar i em va dir que estava fent una pel·lícula i que volia que jo en fos la protagonista”. Tenia l’objectiu de fer un film “amb gent normal amb qui el públic es pugui identificar fàcilment”. El contrari que amb Julia Roberts, posa d’exemple. En el món del cinema, sobretot en grans produccions, “costa trobar aquesta mirada”.

No és el mateix actuar a davant de càmeres que de cadires. Sobretot, Marín ha notat el contrast en les hores d’assaig, la presència de públic i les seves reaccions en directe, el to de veu i l’exageració pròpies de l’escenari o els tempos de les gravacions. Tot i que té predilecció per les comèdies, ha trobat molt interessant encarnar un drama: “Pots veure fins a on arriba el que estàs explicant, si emociona”.

Té clar que no vol que sigui la seva darrera pel·lícula. “Tant de bo que la peli es mogui i em comporti oportunitats”.