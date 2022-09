L’Arc Metropolità exigeix més diners per a fer habitatge protegit

Dotar de mecanismes –i diners– perquè Sabadell i els municipis de la segona corona metropolitana puguin fer front a les polítiques d’habitatge. Els municipis que conformen l’Associació de l’Arc Metropolità – Sabadell, Terrassa, Rubí, Mataró, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès i Vilafranca del Penedès– es van reunir ahir dimecres amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, per a presentar-li les seves demandes.

“Els municipis hem de comptar amb eines i recursos suficients per poder fer més pisos protegits”, sosté Marta Farrés, presidenta de l’Arc i alcaldessa de Sabadell. Durant la trobada, els representants van traslladar a la Generalitat la necessitat de desenvolupar un pla conjunt que compti amb finançament suficient per reforçar la construcció de pisos a preu protegit a tot el territori.

“Els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen el consorci metropolità d’habitatge i una empresa mixta supramunicipal. Tenen eines per a fer-hi front”, assegura el regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, que sosté que calen més recursos per a noves promocions d’habitatge de protecció oficial. “Cal que les promocions siguin viables, i per això fa falta finançament públic”, afegeix Cortés.

No només s’abordarà un full de ruta unitari per a la construcció de pisos, també reclamen a la Generalitat actuacions conjuntes per afavorir la rehabilitació, per poder posar els pisos de grans tenidors a l’abast de les comunitats i per definir nous models de gestió compartits en polítiques socials. El parc d’habitatge de Sabadell està envellit: dels 88.594 edificis que hi consten al cadastre municipal, pràcticament la meitat (46,8%) es van construir entre el 1960 i el 1979, de manera que avui tenen entre 42 i 61 anys. Segons dades del Pla Local de l’Habitatge del 2018, unes 1.618 persones de Sabadell sol·licitaven un habitatge protegit, i vuit de cada deu demanaven una llar de lloguer.

Promocions en marxa

L’Ajuntament de Sabadell va planificar la construcció de 528 habitatges – 8 promocions– de lloguer social a la ciutat. Unes obres que suposarien incrementar un 34% el parc d’habitatge públic actual, dotat de 1.568 pisos. El quadripartit va planificar la construcció de dues promocions d’habitatges: al carrer de Francesc Layret i a la carretera de Barcelona, previstes pel 2019, tot i que la seva construcció es va iniciar finalment l’any passat. Queden altres promocions pendents: quatre a Can Gambús, una a Ca n’Ustrell i el complex de Gent Gran de la Roureda.

En el cas de Can Gambús 2, les obres s’estan a punt de licitar. S’han hagut d’actualitzar preus pels recents increments, fet que “dificulta tancar el projecte”. La inversió prevista en habitatge social per als pròxima anys –tant els que es troben en construcció com en projecte– s’eleva als 104 milions d’euros. Per fer-hi front, l’Ajuntament opta pel cofinançament a través de Vimusa i les seves ampliacions de capital, dels acords amb l’Institut Català de Finances (ICF) i el Banc Europeu d’Inversions i de les subvencions generals de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Així i tot, no és suficient: “Busquem més finançament pels pisos protegits, és important davant l’augment de preus”, conclou Cortés.