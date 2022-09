Mar Fayos enlluerna la Cava Urpí

Actuar a ‘casa teva’ sempre és especial. I per Mar Fayos, com no podia ser d’altra manera, ho va ser. La cantant sabadellenca va oferir dissabte nit al Cava Urpí un gran concert. L’espectacle va servir per presentar en directe el seu àlbum ‘Mi propia religión’, amb cançons a mig camí entre el jazz, el pop, la música llatina i el soul.

El concert

En un ambient molt íntim, com el que ofereix la sala del Cava Urpí, Fayos va mostrar la gran habilitat musical a la qual ens té acostumats. Amb una veu dolça, melòdica i també potent, quan la cançó ho requeria, va saber-se guanyar al públic. Amb ells va cantar i interactuar. Com aspecte participatiu, abans del concert, els assistents van poder escriure quines cançons volien que es toquessin. En un paperet vermell podien apuntar-ho i després el deixaven en una caixeta. Gairebé al final de la cita Fayos va començar a interpretar les peces, que aleatòriament, anava trobant als papers.

Amb un vestit vermell que destacava en la foscor de la sala, la sabadellenca va oferir un gran repertori amb melodies en català, castellà i anglès que espectadors van gaudir d’allò més.

“Em feia molta il·lusió”

Així s’expressava Fayos un cop acabat el concert. I és que la sabadellenca tenia moltíssimes ganes de tornar a actuar a Sabadell. “Estic molt contenta i em sento molt privilegiada, ha estat apoteòsic”, expressava al Diari. La sabadellenca també va destacar als seus acompanyants: David Simó a la bateria, Jordi Portaza al baix i Gabriel Peso al piano. “És el primer disc que fem com a formació quartet, mai havíem actuat junts en viu i ha estat un regal”.

Projectes de futur

Mar Fayos té molts reptes al davant i vam voler preguntar-li. Damunt l’escenari va parlar d’un possible segon disc, en acabar va donar-ne algun detall: “L’any que ve em vull centrar a compondre i entre finals del 23 i principis del 24 poder gravar el nou disc”. Pel que fa a la nova aventura al Cirque du Soleil, la cantant es mostrava amb moltes ganes de començar: “tinc il·lusió i nervis, ja m’estic preparant. Sé que serà complicat, però humilment vaig a aprendre tant com pugui”.

Ben aviat la sabadellenca començarà un viatge d’un any que la portarà al Canadà, per assajar, i després a l’Àsia. Allà actuarà a l’espectacle Alegría. Ciutats com Seül, a Corea del Sud; Tòquio i Osaka, al Japó gaudiran del seu gran talent.