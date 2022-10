Els 5 grans reptes que té la indústria

A conseqüència de l’era digital, el món laboral es troba en un profund canvi. Les empreses, sobretot les industrials, es veuen obligades a innovar constantment per poder aprofitar les oportunitats que genera el mercat. Aquesta responsabilitat innovadora, però, recau en tots els departaments i tots els treballadors, qui són, en definitiva, els principals responsables que l’empresa estigui en el bon camí. El talent de les persones és, per tant, un bé molt preuat i les companyies han de saber què fer per fer-lo aflorar.

De fet, encara que el món hagi evolucionat molt, això sempre ha sigut un element imprescindible de l’èxit empresarial. Aquestes són només algunes de les conclusions en què van arribar els prop de vint ponents, experts en la matèria, de la jornada Sabadell Talent Knowledge Summit, que va tenir lloc ahir a la Fundació 1859 Caixa Sabadell. De les conclusions que van arribar es poden extreure, de manera indirecta, alguns dels principals reptes de la indústria 5.0, que es poden resumir en cinc: l’aposta per la innovació, la gestió del coneixement, la digitalització, la sostenibilitat i, evidentment, el talent dels treballadors, segurament el més important.

A la jornada també es va debatre sobre el cas particular de Sabadell. Ara mateix, del total d’empreses a la ciutat només al voltant d’un 10% són indústries. El 2010, Sabadell tenia 747 empreses del sector, mentre que aquest primer semestre de 2022 en té 545, és a dir, prop d’un 30% menys. Per combatre aquesta situació, els participants de l’esdeveniment van reclamar un pla de col·laboració publicoprivada que permeti “reindustrialitzar” Sabadell.

“La indústria és un sector que genera ocupació de qualitat i és resilient a les crisis”, va afirmar el director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torras. En la mateixa línia, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, va assegurar que sense unes “condicions favorables”, com ara unes bones infraestructures, Sabadell no captarà empreses del sector.

Com afrontar el futur

Tornant als reptes generals de futur que té la indústria, els cofundadors i responsables de l’empresa Glíptica, Patricia Alonso i Pablo Vega, es va centrar a parlar les particularitats de l’aposta per la innovació, el primer desafiament del sector. Tots dos van argumentar que les empreses industrials l’han de tenir en el seu ADN. “Les companyies han d’explotar allò que ja saben fer i explorar noves oportunitats, és a dir, ser innovadores”, va detallar Vega.

Pel que fa al segon repte del sector, el president del Grup Cassa, Enric Blasco, va explicar el projecte Biotop, que pretén transformar les dues estacions depuradores d’aigües residuals de la ciutat amb l’objectiu de fomentar l’economia circular i millorar la qualitat de vida dels sabadellencs, com a exemple de gestió del coneixement.

D’altra banda, el director general de l’empresa Integrated System Europe, Michael Blackman, va centrar-se a detallar algunes de les claus per assolir el tercer i quart repte de la indústria. A tall d’exemple, Blackman va indicar que el teletreball ha permès reduït la petjada mediambiental de les empreses i també ha obligat a optimitzar els processos interns.

Finalment, la cofundadora i CEO de l’empresa Vadecity, Marta Recasens, va centrar la seva xerrada a prioritzar el talent de les persones. “Sense treballadors no hi ha empreses i, per tant, els hem de valorar molt més”, va assenyalar.

La jornada Sabadell Talent Knowledge Summit també va comptar amb la presència de la tinenta d’alcaldessa, Montse González, el regidor Lluís Matas, i el president de la Fundació Impulsa Talentum XXI (entitat organitzadora), Bru Recolons, entre altres personalitats.

Qui organitza la jornada?



La Fundació Impulsa Talentum XX és una fundació privada que pretén ser un node de reconeixement i divulgació del talent a Catalunya, posant a l’abast d’empreses, start-ups i autònoms totes les eines de què disposa per a impulsar el seu creixement.

L’entitat, a més, organitza congressos, com el que va tenir lloc ahir a Sabadell, en què diferents ponents d’arreu del país tracten temes relacionats amb la indústria, com ara la innovació, el coneixement, la digitalització, la sostenibilitat i, especialment, el talent de les persones.

Principals ponents de la jornada

Marta Recasens, fundadora i CEO de Vadecity: “Sense innovació és impossible que una empresa tiri endavant”

La fundadora i consellera delegada de Vadecity, Marta Recasens, té molt clar què necessita una empresa industrial per ser eficient i per ser un referent en el seu sector: apostar de forma incondicional per la innovació.

“Sense innovació és impossible que una companyia no acabi tancant. Això sí, innovació no vol dir novetat. Tu pots fer alguna cosa que no existeixi que no funcioni en el mercat. En canvi, si fas alguna cosa innovadora, tindràs una proposta de valor”, apunta.

Això sí, Recasens té molt clar que si l’empresa no disposa de talent humà, és impossible que aposti per la innovació. “Sense els treballadors no hi ha empresa i, per tant, no hi ha progrés. L’objectiu dels empresaris ha de ser mantenir-los motivats i fer que se sentin part de la companyia. Crear una organització jeràrquica només farà que crear un embut i els empleats no se sentiran a gust”, detalla.

Pel que fa a la manca de professionals en alguns sectors de la indústria, la CEO de Vadecity considera que cal que hi hagi una transferència de coneixement entre empresa i centres de formació. “Ningú sobra en el mercat laboral, però s’ha de tenir clar quines noves professions es crearan”, conclou.

Michael Blackman, director general de Integrated System Europe: “Sabadell ha perdut massa empreses industrials”

El director general de Integrated System Europe, Michael Blackman, exposa el principal motiu pel qual Sabadell ha perdut prop d’un 30% d’empreses industrials en poc més d’una dècada: la manca de competitivitat. “Sabadell havia sigut una gran ciutat industrial, amb el tèxtil com a sector predominant. Tanmateix, la cosa ha canviat molt les darreres dècades. L’entrada de nous països en la indústria va desquadrar moltes empreses d’aquí, que no van saber com adaptar-se a la situació”, afirma.

Blackman considera que malgrat que les empreses d’aquí no podien competir en preus amb empreses d’altres països en vies de desenvolupament, sí que ho poden fer en altres aspectes, com ara la qualitat i eficiència del producte i la proximitat. “Sabadell ha perdut llocs de treball a la indústria i no s’ha sabut recuperar”, lamenta.

El director general de Integrated System Europe creu que la ciutat ha de facilitar l’arribada d’empreses que més enllà d’oferir un producte al client final, ofereixin experiències. “És el futur del sector. Si vas a comprar presencialment qualsevol cosa, vols tenir una bona experiència. Si no és així, ho compraràs per Internet”, finalitza.

Núria Aymerich (Gremi Fabricants): “Fer aflorar el talent és molt important”

Per la seva banda, la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, també creu com Marta Recasens que la innovació ha de formar part de l’ADN de les empreses industrials. “Les empreses han de ser sòlides i creadores d’ocupació. Per tant, han de tenir la voluntat d’estar innovant contínuament”, remarca.

Aymerich també creu que els treballadors són fonamentals per aconseguir aquest propòsit. En conseqüència, la secretària general del Gremi de Fabricants veu “bàsic” que els empresaris els valorin “com és degut”. “El veritable tresor d’una empresa és el valor de les persones que la formen. Els directius han d’estar formats en aptituds i també en valors, perquè per fidelitzar els empleats hauran de tenir-los respecte. Fer aflorar el seu talent és molt important”, afegeix.

Per acabar, Aymerich comenta que les empreses industrials que apostin de forma decidia per la tecnologia tindran més possibilitats d’èxit en el futur.