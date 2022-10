El festival Sonen fa respirar aires frescos de pop i rock

Tornen els concerts de rock i pop amb segell sabadellenc a l’Acadèmia de Belles Arts. La quarta edició del festival Sonen torna a donar suport a artistes locals. Hi tindrem cinc grups, que tot just arrenquen en el món de la música i tenen molt a mostrar.

El Sonen va ser creat per Enric Company, membre de Belles Arts, amb Josep Llongueras, Llongue, com a director musical. Les entrades generals pels concerts, que seran a les 22h, tenen un preu de 10 euros.

1.Versus Vibra

8 d’octubre

Un pop molt divertit, barrejat amb estils diversos. El grup va néixer fa prop d’un any i, actualment, treballen en el seu primer disc. Prometen espectacle. Acaben de publicar el seu primer videoclip, de la cançó Mil plats, realitzat per Produccions Maldestres.

Versus Vibra està format per músics de Sabadell i de Terrassa. Els seus membres són Xavi Zaragoza (baix), Juan Carlos Arévalo (bateria), Rubén Castro (guitarra elèctrica), P.A. Wake (harmònica i guitarra elèctrica) i Anna Garriga (veu). Més enllà del concert, prometen espectacle.

2. Azul

29 d’octubre

La joventut d’Oriol Brunet sobta pel seu tarannà retro, sota el nom artístic d’Azul. Pop psicodèlic sota la influència de la música dels 60. Reminiscències sonores de The Beatles o Harry Nilson. 29 d’octubre.

Recentment ha estrenat Underdog, un single extret del nou àlbum Motion is Emotion (Bankrobber, El Jardí Amagat, 2022). Està compost per 9 cançons, totes en anglès menys una en català, que exalten el viure tranquil, la contemplació i la pausa.

“És un noi molt jove però em remet al so de The Beach Boys i al pop psicodèlic de finals dels anys 60, inclús pel seu look”, comenta Llongueras. En el directe, s’acompanya de Pol Folguera a la batería, Sergi Hurtado al teclat i percussió, Simón Sánchez a la guitarra i cors i l’Èric Elias al baix.

3. Alea

5 de novembre

Una mare i una filla, Montse Avellaneda i Alba Jiménez. De Sant Quirze, 2017. Pop optimista i esperançador. Toquen amb David Seisdedos (baix) i Jordi Pascual (bateria). A l’Acadèmia de Belles Arts, hi serà també el músic Joan Domingo.

L’estiu de 2020 Alea va gravar el seu primer treball discogràfic, Amb els peus descalços, produït precisament per Llongueras.

4. New old School

26 Novembre

És un grup recentment format, però seran els veterans del festival. Capitanejada per Jordi Moruelo (veu i guitarra), la banda té el blues com a fil conductor. Ara bé, barregen tots els estils d’arrels nord-americanes, com rock, soul, jazz, funk… Estarà acompanyat Eloi Moya (baix i veus), Marc Ruiz (bateria i veus), Azorín Fenoll (teclats).

Tots ells compten amb una llarga experiència als escenaris amb diferents bandes. “Tècnicament és el plat fort del festival”, assenyala Llongueras. Les seves influències són Allman Brothers Band, John Mayall & The Bluesbreakers o Freddie King.

5. Feram

Es defineixen com a “salvatges” i “gent de baixa estofa”. Del 2018, amb Marc Real a la veu, a qui trobem sovint a sessions musicals de la Wild Geese. El seu primer disc, Amb l’aigua al coll, ja és al forn i en breus sortirà. Aquesta és la seva declaració d’intencions: “Esperem que us agradi i sinó, no us preocupeu, perquè no l’hem fet per a vosaltres, sinó per a nosaltres. Perquè som i serem Feram”.