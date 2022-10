Lliurats els Premis Cambra 2022 en un acte multitudinari a Sabadell

Els Premis Cambra 2022 s’han lliurat aquest dijous en un acte multitudinari a Sabadell. Xaluca Tours, la Fundació Impulsa i Verónica Fisas (Natura Bissé Group) han rebut els guardons en reconeixement de la seva trajectòria empresarial.

Prop de 300 personalitats del sector polític, econòmic, empresarial i social de Sabadell i de la comarca, així com alcaldes i alcaldesses de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Sabadell, juntament amb representants de la resta d’institucions locals i comarcals, han assistit a l’esdeveniment, que s’ha celebrat en la seva 40a edició a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Lliurament dels premis

En primer lloc, s’ha entregat el Premi al Mèrit Empresarial a Xaluca Tours, agència de viatges sabadellenca especialitzada en viatges al Marroc, on és un dels grups hotelers líders. El seu fundador, Lluís Pont, ha rebut el guardó i ha agraït el reconeixement a la Cambra de Sabadell. “A la vida si vols fer les coses bé, cal que les facis amb el cor i no pensant en els diners. Aquesta ha sigut la prioritat de Xaluca Tours des de l’inici i crec que amb el premi es pot veure que ens ha funcionat bé”, ha assenyalat Pont.



En segon lloc, Verónica Fisas, consellera delegada de Natura Bissé Group, ha recollit el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial. Fisas també s’ha mostrat agraïda amb la distinció i ha posat en valor la importància de l’emprenedoria femenina, un dels temes més tractats al llarg de l’esdeveniment. “Encara ens queda molt treball per fer, però l’aposta pel lideratge femení fa que el món sigui molt més equitatiu”, ha reivindicat.

I, en tercer lloc, la Fundació Impulsa ha rebut el Premi a la Trajectòria d’una Entitat. El seu president, Carles Cuyàs, ha recollit el guardó; inicialment, havia de fer-ho l’ambaixadora de l’entitat a Sabadell, Tània Nadal, però no ha pogut assistir a l’acte per una indisposició. Cuyàs ha remarcat el paper de la Fundació Impulsa, que en només set anys la Fundació ja ha aconseguit becar 470 estudiants amb dificultats socioeconòmiques.

Felicitacions institucionals

Abans del lliurament de premis, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha pres la paraula per felicitar els guardonats i per reivindicar Sabadell com a “pol d’atracció econòmica”. L’edil també ha posat el focus en el lideratge femení: “Les dones cada cop ocupen més posicions de lideratge a les empreses, però, encara només hi ha un 36% de CEO que siguin dones”. Farrés també ha aprofitat per reclamar a l’Estat i la Generalitat la construcció d’algunes infraestructures a Sabadell, com ara la ronda Nord i l’estació de Rodalies a Can Llong.

A continuació, ha estat el torn del president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, qui, d’entrada, també ha congratulat als guardonats. El president, durant el seu discurs, ha fet un resum de la situació econòmica actual: “Estem en un moment delicat i si no fem res, seguirem veient com la població es continua empobrint. Per evitar-ho, hem de prioritzar la promoció de l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball”. A banda, Alberich s’ha sumat a Farrés en la petició d’infraestructures que facin més competitiu Sabadell.

Reconeixement al lideratge femení

Així mateix, durant l’acte ha tingut lloc una conversa entre la consellera delegada de Pastissart, Núria Betriu, i la consellera delega de Vallformosa, Marta Vidal, amb la moderació de la periodista Xantal Llavina, qui també ha presentat la resta del certamen. El diàleg ha girat entorn de l’emprenedoria femenina i la seva importància per transformar la societat.

Per la seva banda, Núria Betriu, ha explicat que encara ara no és habitual veure dones com ella en posicions directives. “Sí que és veritat que la dona està més empoderada que mai, però ens costa veure-les com a CEO d’empreses. Encara ens posem límits i això ha de canviar”, ha asseverat.

Marta Vidal ha apuntat un possible motiu pel qual hi ha poques dones que ocupin llocs de responsabilitat: la manca de conciliació laboral i familiar. “Moltes dones no volen ser conselleres delegades perquè no tindrien temps de cuidar dels fills. És imprescindible que els horaris laborals canvïin si no volem que això continuï passant”, ha recalcat.

Finalment, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, ha conclòs l’acte dels Premis Cambra 2022. Castellanos ha demanat unitat entre les administracions i les cambres per impulsar projectes comuns i ha instat als empresaris assistents a promoure col·laboracions publicoprivades que permetin fer créixer l’economia catalana.