VÍDEO: Els protagonistes dels Premis Cambra Sabadell 2022

Els Premis Cambra 2022 van concentrar desenes de personalitats del sector empresarial i polític de Sabadell i de la comarca. El sentiment general era d’optimisme de cara el futur, tot i les incerteses derivades de la inflació i de la crisi energètica, que afecten al compte de resultats de les empreses. El Diari de Sabadell entrevista alguns empresaris i polítics assistents a l’acte. Tots ells asseguren que els Premis Cambra distingeixen el potencial empresarial de la ciutat.



Ramon Alberich, president de la Cambra de Sabadell: “La nostra demarcació té un potencial enorme”

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, es va mostrar satisfet per la celebració de la segona edició dels Premis Cambra des de l’arribada de la pandèmia. Alberich va reivindicar la importància d’aquests guardons, que posen en valor el talent empresarial de Sabadell i de la comarca.

“La nostra demarcació té un potencial enorme i tenim empresaris excel·lents. Les empreses locals estan en plena forma”, va apuntar. El president de la Cambra també va aprofitar per posar en valor el lideratge femení en l’empresa: “Ha vingut per quedar-se”.

Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic: “Segur que molt aviat no distingirem entre lideratges femenins o masculins”

La presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, va expressar la seva satisfacció amb la celebració dels Premis Cambra 2022 i es va mostrar a favor de l’elecció dels guardonats. “M’he quedat sense paraules amb els premiats. Cadascun d’ells, en la seva dimensió, es mereixen la distinció”, va indicar.

A més, Bosch va elogiar la conversa entre la CEO de Vallformosa, Marta Vidal, i la CEO de Pastisart, Núria Betriu: “Segur que aviat no distingirem entre lideratges femenins o masculins, sinó que seran lideratges de les persones. El talent de les persones va molt més enllà del seu gènere”.

Núria Betriu, consellera delegada de Pastisart: “Ha sigut un plaer poder participar en una conversa sobre lideratge femení”

La consellera delegada de l’empresa Pastisart, Núria Betriu, va mostrar el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Sabadell per haver confiat amb ella per participar en una conversa, juntament amb la CEO de Vallformosa, Marta Vidal, en la qual el tema principal era el lideratge femení. “Per mi ha sigut un plaer poder parlar d’emprenedoria femenina, perquè és una manera de reivindicar que la dona pot liderar sense problemes projectes empresarials”, va argumentar.

A la vegada, Betriu va destacar la posada en escena de l’esdeveniment: “Ha servit per demostrar que el teixit empresarial de Sabadell i del conjunt de Catalunya està en un bon moment”.

Lluís Manchón, director de Grans Empreses del Banc Sabadell al Vallès Occidental: “Hem de tenir una mirada optimista amb allò que vindrà”

El responsable de les oficines de la plaça de Sant Roc del Banc Sabadell, Lluís Manchón, va felicitar en nom de l’entitat bancària els tres guardonats amb els Premis Cambra 2022: “Els premis han estat molt ben triats i s’han escollit empreses potents de sectors molt diferents”, va afirmar.

A més, Manchón també va expressar el seu punt de vista sobre la situació d’incertesa general per l’alta inflació i la crisi energètica: “Aquesta incertesa només genera nervis entre l’empresariat del país i això no és positiu per l’economia catalana. Considereo que no hem de ser pessimistes; hem de mirar endavant i tenir una mirada optimista amb allò que vindrà, que segur que serà positiu”, va defensar.

Els polítics reconeixen els premiats i remarquen l’optimisme empresarial

Els polítics de Sabadell assistents als Premis Cambra 2022 van donar valorar positivament la jornada, van felicitar als guardonats i també van remarcar l’optimisme empresarial que es va transmetre al llarg de l’esdeveniment.

En primer lloc, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va posar èmfasi en aquest últim aspecte: l’optimisme empresarial. “És veritat que hi ha inflació, que tenim crisi energètica i que han augmentat els tipus d’interès, però amb les mesures que s’han dut a terme la situació s’anirà reconduint i hi haurà menys incertesa”, va argumentar. Farrés va afegir que les empreses de Sabadell tenen fortalesa econòmica i que són fonamentals per crear llocs de treball: “Només podem repartir la riquesa si n’hi ha”, va asseverar.

En segon lloc, el regidor i alcaldable d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez, va exposar que el consistori ha de tenir un paper clau en la supervivència de les companyies: “L’administració local ha d’ajudar amb totes aquelles eines que tingui a l’abast per tal que les profecies catastrofistes no s’acabin complint”, va remarcar. A banda, Fernàndez també va posar èmfasi en la importància de l’auge de l’emprenedoria femenina: “És la manera de canviar les estructures de treball”.

En tercer lloc, el regidor i alcaldable de Junts per Sabadell al consistori municipal, Lluís Matas, va celebrar l’elecció dels guardonats per part de la Cambra de Sabadell i va felicitar a l’entitat econòmica per escollir el lideratge femení com a temàtica principal. “Els Premis Cambra 2022 reafirmen que a Sabadell hi ha talent empresarial i molta innovació. Estem contents que sigui així, perquè és una bona notícia per l’economia”, va ressaltar.

I, en quart lloc, el regidor i portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament, Adrián Hernández, també va posar en valor l’auge dels lideratges femenins. “Cada vegada hi ha més dones amb càrrec directius liderant empreses. Això és molt important”, va dir.

Declaracions dels guardonats

Carles Cuyàs, president de la Fundació Impulsa



Lluís Pont, fundador de Xaluca Tours



Verónica Fisas, CEO Natura Bissé