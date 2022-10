Els barracons escolars fan els primers passos per marxar de Sabadell

No sabem quan. Però sabem que hi ha predisposició i que alguns dels engranatges comencen a moure’s. L’institut Arraona, l’institut escola Virolet i l’institut Narcisa Freixas i Cruells cada cop són més a prop de tenir un projecte o una licitació d’obres que faci realitat els nous edificis. Una partida pressupostària del Departament d’Educació en el marc del Programa d’Encàrrecs d’Actuacions (PEA) injectarà 8.369.178 euros en l’execució de la nova construcció del Narcisa Freixas, de tres línies d’ESO i dues de batxillerat; i 3.459.619 euros al Virolet, destinats a l’ampliació a dues línies d’ESO. L’Arraona, que va una casella per davant, està a l’espera de la licitació d’obres que ha de permetre començar a treballar damunt del terreny.

Els tres centres porten immersos en una transitorietat perpètua de barracons escolars des de fa temps, i tot apunta que aquesta situació es podria allargar com a mínim un any més, a l’espera de resoldre tota la burocràcia pròpia d’aquests projectes, com els processos participatius i les adjudicacions d’obres.

En el cas del Virolet i el Narcisa, per exemple, l’acord aprovat preveu obres entre el 2023 i el 2029 sense especificar exactament dates en el calendari. Un fet que desconcerta a famílies i professors, ja que l’interval temporal és massa gran per a fer qualsevol previsió de futur.

Moltes promocions en barracons

Especialment el barri de Can Llong acumula una dilatada història de mòduls prefabricats, una situació que va començar com a pedaç temporal, però que s’ha enquistat en el barri. L’institut Arraona fa nou anys que opera amb barracons, i el Virolet en fa 12, tot i que aquest curs 2022-2023 ja ha reallotjat els alumnes d’infantil i primària al nou edifici, a l’espera de fer el mateix amb els de secundària. Una llista de promocions encadenades l’una al darrere de l’altra que s’han format íntegrament en aules temporals.

El Narcisa Freixas, que té menys anys de vida, tem perquè els alumnes de 4t d’ESO, la primera promoció que va estrenar el centre, no pugui estudiar batxillerat a l’institut, ja que l’edifici, diuen fonts de l’AMPA, difícilment estarà llest per a l’any vinent. En aquest cas, l’administració ja contempla que els estudiants que vulguin cursar Batxillerat siguin reubicats a altres centres amb les mateixes condicions que la resta d’alumnes. Un greuge, però, que tallaria en sec la continuïtat del projecte educatiu que el Narcisa inculca als seus estudiants i que obligaria a molts joves del barri a desplaçar-se a altres punts de la ciutat.

“Ha de ser com abans millor”

El principal objectiu de les famílies és, arribats a aquest punt, “pressionar perquè l’edifici arribi com abans millor”. Malgrat tot, la portaveu de les famílies de l’Arraona, Isa Hernández, assegura que “ni les queixes han pogut accelerar el procés” i calcula que el nou institut estarà llest d’aquí a tres anys: “Tot és fruit d’una manca de planificació”.

Per la seva banda, Rosa Gonzalo, portaveu de l’AMPA del Narcisa, sosté que “tant de bo les obres comencin l’any vinent”. Anuncia, també, que les famílies del centre han demanat una entrevista amb responsables d’Educació per concretar les dates del procés i evitar que es transformi en un projecte faraònic.

“Els barracons ens limiten les instal·lacions”

Una de les principals queixes de familiars i professors davant dels barracons escolars és l’optimització de l’espai. “Tots els joves es mereixen les mateixes oportunitats i l’edifici escolar també forma part de l’educació que reben: et dona o et treu oportunitats”, indica Isa Hernández de l’AMPA de l’institut. “Els estudiants de l’Arraona han d’anar al gimnàs de l’escola del costat, tenen una biblioteca en un passadís i un pati de sorra”, afegeix la portaveu, que creu que haurien de ser situacions temporals.

Un reclam al qual també se suma Rosa Gonzalo, portaveu de l’AMPA del Narcisa que creu que els solars són massa petits per acollir tots els equipaments necessaris per a un centre educatiu. “Els barracons com a aules, no estan malament, s’hi pot fer classe”, indica Gonzalo, “però ja que hem d’estar tants anys així, que inverteixin a millorar el pati i la resta d’ubicacions que fan servir”, conclou.