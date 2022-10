I la teva estació preferida? Pensa de pressa que d’aquí ben poc només et quedaran dues opcions per a escollir! El canvi climàtic ens assetja i malauradament ens cobrarà tot el mal que li fem al planeta cruspint-se la tardor i la primavera, que s’escurcen any rere any. Un Vivaldi al segle XXII probablement hauria compost Les Dues (i no quatre) Estacions de Vivaldi: i vet aquí l’embrió que ha germinat un trepidant i interpel·lant espectacle que teixeix —a base de dansa, cant i poesia— una harmonia devastadora a La Quartera.

Harmonia, perquè, com un rellotge suís, totes les disciplines artístiques es mimetitzen, s’entortolliguen i es complementen fins a portar el show a un umami sensorial. Devastadora, perquè l’espectacle et repica el cervell i t’obre els ulls a la imminent destrucció climàtica. Una primavera que t’enamora, per donar pas a un estiu que t’abrasa, més tard, a una tardor que t’estova i, finalment, a un hivern que et gela el pit. Uns canvis radicals de paradigma i d’atmosfera que et maregen l’ànima, que s’acaba retrobant amb el cos gràcies a les notes d’algunes cançons tan populars, com ben triades per posar banda sonora a cadascuna de les estacions. Un consell pràctic: no perdeu el temps a pensar si us abrigueu poc o molt, l’espectacle és una muntanya russa de temperatures que us farà ballar del fred a la calor.

Una feina de creació braç a braç entre Adrià Aguilera (direcció musical) i Òscar Muñoz (direcció coreogràfica) que ha donat fruit a un espectacle diferent de les darreres propostes que havien presentat a Sabadell, tot i que igualment aplaudida.

Aguilera ha estat pare fa poc, un fet que l’ha portat a fer un tomb artístic. De les històries intranscendents made in Broadway, als guions amb rerefons que pesen damunt de les espatlles dels espectadors. “És aquest el llegat que volem deixar-nos?”, ens crida, literalment a la cara, l’elenc de Les Dues Estacions de Vivaldi.

L’espectacle romandrà a La Quartera fins al 13 de novembre.