El nomenament de l’exalcalde Juli Fernàndez com a conseller de Territori i la seva posició contrària a la Ronda Nord continua generant comentaris. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, li ha enviat un missatge: “Li donarem uns dies de gràcia perquè reconsideri” la idea que té d’aquesta via que hauria de connectar Castellar amb la C-58.

Ha exigit una Ronda Nord “dotada amb els carrils que toca perquè i es pugui pacificar la Gran Via” i “espero que l’actual conseller, que és d’aquí i coneix la problemàtica, hi doni suport. Tot i que no està per a res”. Així ho ha manifestat aquest dijous, en el marc del debat del ple extraordinari de pressupostos.

“Fer una via d’alta capacitat com a solució crec que no respon a la necessitat de l’entorn del Vallès”

Una afirmació precedida de la proclama feta pel soci del govern municipal, Junts per Sabadell. El seu portaveu, Lluís Matas, ha presumit d’haver fet de “pont” amb el Govern i els consellers del seu partit per atraure inversions al municipi i Farrés ha encomanat els mateixos deures als republicans locals per tenir “el mateix resultat”.

Precisament, fa una setmana, el titular de Territori, assegurava en una entrevista Aquí a Catalunya de SER Catalunya, que “fer una via d’alta capacitat com a solució crec que no respon a la necessitat de l’entorn del Vallès” i advocava per solucions “viàries i ferroviàries” en una àrea que és “motor econòmic”.