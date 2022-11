L’oposició qüestiona que l’Artèxtil sigui el lloc idoni per ubicar l’escola d’infermeria

El ple municipal ha aprovat aquest dimarts cedir 4 milions d’euros a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) perquè rehabiliti l’Artèxtil i hi obri l’escola d’infermeria. Aquest es preveu que sigui el primer pas del futur Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut, que també es vol que amb el temps incorpori la docència de Medicina que ara s’imparteix al Taulí i aporti noves places de Fisioteràpia, així com un viver d’empreses.

Si bé tot el plenari comparteix la necessitat de tenir un escola d’infermeria a la ciutat, des de l’oposició, ERC i la Crida qüestionen que l’Artèxtil sigui el millor lloc on ubicar-la. L’antiga fàbrica tèxtil de la Gran Via és de propietat municipal des que l’anterior govern quadripartit amb aquestes dues formacions la va comprar per 3,2 milions d’euros el 2018.

Des de les files d’Esquerra, el regidor Gabriel Fernàndez ha dit que “qüestionem que aquest sigui el lloc més idoni, quan hi ha altres espais que podrien cobrir un projecte d’aquesta magnitud i amb aquestes necessitats”, tot i que no ha precisat quins són aquests altres llocs. Al mateix temps, la portaveu de la Crida, Nani Valero, es pregunta “si les naus de l’Artèxtil són l’espai adequat des del punt de vista arquitectònic i patrimonial per adaptar-lo com a centre educatiu”, entre altres dubtes sobre el camí per concretar aquesta cessió.

‘Posin les cartes sobre la taula’

Davant d’aquesta situació, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha intervingut per dirigir-se a ERC i Crida, reclamant-los que expliquin les seves propostes. I ho ha fet especialment molesta tenint en compte que aquestes dues formacions van presidir la ciutat en l’anterior mandat, sense haver deixat sobre la taula cap projecte concret per l’Artèxtil. “Quins són els altres espais idonis per portar aquest campus? Potser sí que hi ha un lloc millor i no el sé veure. Parlen d’un lloc millor, però no el diuen. Nosaltres hem posat les cartes sobre la taula, posin-les vostès, perquè no les posen”, ha subratllat Farrés.

Des de la Crida consideren que on s’hauria d’ubicar l’escola d’infermeria és a la nau Bosser de la Gran Via, a escassos metres de l’Artèxtil. Però Valero no ha concretat què faria amb aquest edifici, si bé ha dit que s’hauria de fer un debat més ampli “posant damunt la taula opcions, necessitats, respostes, transparència i coherència”.

El que ha recordat Farrés, sorpresa per la proposta que mesos enrere ja va presentar l’Entesa -formació vinculada a la Crida-, és que la nau Bosser ja és des d’aquest estiu la seu de la recerca del Taulí.

Dues votacions diferenciades

Finalment, la cessió dels 4 milions d’euros a la UAB perquè rehabiliti l’Artèxtil -incloent la seva partida que es preveu que sigui de 2 a 4 milions d’euros- ha tirat endavant amb els vots a favor del Govern, ERC, Junts i Ciutadans i el vot en contra de la Crida. Des d’Esquerra s’ha optat pel vot favorable tenint en compte l’oportunitat que suposa disposar de l’escola d’infermeria. Per part de Junts, el regidor Lluís Matas ha subratllat que l’escola d’infermeria a l’Artèxtil “encaixa perfectament” en el projecte de rectangle del coneixement de la Gran Via. I el regidor de Ciutadans Adrián Hernández s’ha mostrat preocupat per “la incertesa econòmica” del moment i que la UAB acabi posant la part que li toqui, en un moment d’encariment de costos per la inflació.

També ha tirat endavant, però amb vots diferents, el següent punt del ple, en què s’ha aprovat la cessió gratuïta del dret de superfície de l’Artèxtil. Si bé el debat s’ha unificat pràcticament en el primer punt, en el segon la votació ha tingut els mateixos vots a favor, però en aquest cas ERC s’ha abstingut en qüestionar la idoneïtat de la ubicació.