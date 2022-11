Albert Pla tornarà a tenir la butaca d’orelles que acostuma a demanar per actuar. La CavaUrpí, com diu el promotor Pere Urpí, “viu a sota d’un hotel” i “mai té un ‘no’ per resposta”, per tant satisfà qualsevol mena de requisit que demanen els artistes abans de passar per l’escenari, per molt estrambòtics que siguin. Han arribat a proveir-los des de cadires o partitures fins a tallaungles o fil dental. Els cantants ja senten que la sala privada de concerts és casa seva, i aquesta és una de les moltes claus per continuar reunint tant talent en programacions ambicioses.

Entre els mesos de gener i juny de 2023, la CavaUrpí ha programat 33 espectacles, amb grans noms del panorama artístic català i molta ” DO (Denominació d’Origen) Sabadell”, comentava Urpí en la presentació. Albert Pla, que ja ha passat dues vegades per la sala, inaugurarà la temporada el 27 de gener. En mig any, també hi passaran Roger Padrós (24 febrer), Lluís Coloma (25 febrer), Manu Guix (4 març; 14 abril; i 20 maig), Andrea Motis (10 març), Ven’nus (25 març), Sergi Carbonell (15 abril), Gemma Humet (6 maig), Toti Soler (19 maig), Laura Andrés (26 maig) o Arnau Tordera (9 juny).

Una de les novetats de la temporada serà, sens dubte, que la promotora de la CavaUrpí, UiU Pomotors, durà a l’Espai Cultura Sabadell la fantàstica obra de teatre Buffalo Bill a Barcelona, protagonitzada per Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans. A més, Sílvia Bel representarà el recital poètic Montserrat Roig: quatre voltes rebel (25 maig), la companyia Il·lús Teatre oferirà 25 anys en concert (16 juny) i debutarà la companyia local Lluís Teatre, amb Raptes i conjectures, de Tom Colomer.

La programació també inclourà els guitarristes Chicuelo (5 maig), Luis Robisco (12 maig) o Pau Figueres (27 maig); el trio DonesStrings, integrat per Marina Prades, Anna Urpí i Marta Pons (10 febrer); l’artista emergent sabadellenc Vernat (10 juny); el blues de Big Mama Montse (24 març); i els tributs a La Oreja de Van Gogh de Son de Rosas (3 març), a Elvis Presley d’Al Sánchez & Speed Way (21 abril) o als Beatles de The Beatboys (17 juny).

Ja s’han posat a la venda unes 4.000 entrades, que semblen moltes, però ja se n’han venut les mateixes aquesta temporada de tardor i hivern. Encara en marxa, la mitjana d’ocupació dels espectacles és del 92%. Entre la programació, tal com calcula Urpí, gairebé la meitat dels artistes són sabadellencs i n’hi ha molts que des dels inicis de la sala, ara fa més de 10 anys, hi actuen cada temporada.