El comerç de casa, el nostre

Han arribat les festes de Nadal a Sabadell. L’encesa de les llums i la posada en marxa de les activitats són el tret de sortida d’una gran celebració per a la ciutat que s’allargarà ben bé fins al dia de Reis. En aquestes dates tan assenyalades és tradició fer regals a les persones estimades: a la família, a la parella, als amics. Per això, la campanya de Nadal –que inclou des del Black Friday fins a les primeres rebaixes– acostuma a ser una bona temporada de vendes per al comerç.

En un context en què cada cop el consum vira cap a les grans superfícies, marques multinacionals i les compres on-line, hem de reivindicar el comerç local, aquell que es fa des de i per als sabadellencs. El teixit comercial de la nostra ciutat és fonamental per mantenir la identitat pròpia dels barris i de Sabadell. Comprar en el comerç de tota la vida de la Via Massagué, del Passeig, de l’avinguda de Matadepera, o de Sol i Padrís, és fer un favor a la nostra ciutat i als nostres comerciants. No hi ha res com comprar prop de casa per garantir la continuïtat dels productes de proximitat, i no hi ha res més sostenible que consumir de quilòmetre zero.

Els comerciants de Ca n’Oriac debaten fer millores a l’espai públic a l’avinguda de Matadepera i els seus entorns per fer l’eix comercial més atractiu. Una iniciativa publicoprivada que celebrem perquè representaria un benefici per als botiguers i també per al conjunt de la ciutadania. El comerç local està fent esforços per a sobreviure en un context complicat. Animem, doncs, a tots els veïns de la ciutat a donar suport i comprar al comerç sabadellenc.

El nostre.