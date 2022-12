Màxima prudència

S’acosten les festes de Nadal, per la qual cosa tornen les trobades familiars. Hi ha veïns més afortunats, que tenen els més propers a Sabadell, però hi ha moltes persones que s’han de desplaçar per Catalunya i la resta d’Espanya per anar a veure els seus éssers més estimats. És d’esperar que hi hagi un augment important del trànsit a les carreteres del país el pròxim cap de setmana. Aquest any 2022, quan falten uns dies per acabar l’any, han mort vuit persones en accidents de trànsit a les carreteres del Vallès.

No és d’estranyar si tenim en compte que per la nostra comarca passen tres dels principals eixos viaris de Catalunya: la C-58, la C-16 i l’AP-7. Aquesta última autopista és la més sobrecarregada del país i ja representa el 15,4% dels sinistres que es produeixen a les vies catalanes. En aquests dies assenyalats, apel·lem a la responsabilitat individual i a tenir la màxima cautela a la carretera. Així mateix, esperem que les administracions no sols garanteixin el manteniment de les carreteres, sinó que ens dotin de suficients vies d’alta capacitat per garantir que el trànsit sigui fluid i segur per als turismes, les motocicletes, els camions i la resta d’usuaris diaris de la xarxa viària del país.