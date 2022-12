La Bussi s’exilia a Terrassa: “Sabadell era massa poc per a mi”

L’empresa municipal de transports urbans de Terrassa necessitava un impuls i ha pensat en la Bussi, la mascota de Transports Urbans de Sabadell (TUS), per promocionar l’ús de l’autobús a Terrassa. “Sabadell era massa poc per a mi”, ha assegurat la Bussi. Amb una indumentària terrassenca i dansant el Ball de l’Estapera, està previst, si tot va bé, que la nova mascota dels busos terrassencs es presenti públicament després de Reis a la ciutat veïna

Des de la cooperativa, s’han mostrat molt decebuts per la marxa de la Bussi. “Ens ha traït”, lamenten. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha tingut un pes important en les negociacions. La seva bona relació amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat clau per rebaixar la clàusula que tenia la mascota sabadellenca per poder col·laborar amb altres projectes.

La Bussi, internacional

La Bussi ha sigut indiscutiblement un dels personatges de l’any. Des del dia de la seva presentació, la mascota va causar furor i va traspassar fronteres, arribant arreu del món. El fenomen s’ha fet viral a les xarxes socials. Programes com l’APM, empreses com AliExpress o webs nord-americanes també se n’han fet ressò. Sigui amb mems, stickers o reaccions, la Bussi es va tornar completament viral.

Fins i tot el dissenyador Javier Mariscal -creador del Cobi– li va dedicar unes paraules d’elogi: “La mascota és meravellosa, simpàtica divertida i molt gràfica. Té molta identitat i tothom sap perfectament que està parlant dels busos. Enhorabona! Espero que sigui un gran èxit”.

La Bussi va aparèixer al popular “The Late Late Show with James Corden”, un programa de televisió nord-americà de conversa nocturna, presentat pel presentador de televisió britànic James Corden a la cadena CBS. Hi ha usuaris que, en to divertit, n’han destacat l’estil i el “carisma”, especialment el seu “flow”. “We love Bussi”, hi ha qui ha piulat. “Doncs a mi em sembla adorable. En vull un peluix o un clauer”.