La Copisteria Disscopi de Castellar guanya el primer premi local del 53è concurs d’aparadors

La Copisteria Disscopi, situada al número 2 del carrer de Sala Boadella de Castellar del Vallès, ha guanyat el primer premi de la secció local del 53è Concurs d’Aparadors de Nadal que cada any organitza la Cambra de Comerç de Sabadell i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila. A Castellar, el certamen també ha guardonat Luque & Luque Sabaters, que ha quedat en segona posició, i Pentina’t Estilistes, que ha aconseguit la tercera plaça.

Un any més els guardons locals estan dotats per part de l’Ajuntament, amb 500, 300 i 100 euros respectivament per als tres guanyadors. En aquesta edició els tres primers premis per al conjunt d’aparadors de la demarcació de la Cambra de Sabadell han anat a parar per a comerços de Cerdanyola (Espai Xarcuter Montse del Mercat Serraperera), Sabadell (barberia Danny Tenorio Home Nen), i Barberà del Vallès (Cafeteria Dulce Sensación).

El certamen, que compta amb el suport dels ajuntaments i la col·laboració de les associacions de comerciants i dels mercats municipals de la demarcació, ha comptat enguany amb la participació de 24 comerços castellarencs.

Votació popular oberta fins al 30 de desembre

Fins al 30 de desembre és oberta la votació popular que permet escollir un o més establiments. Aquesta és una novetat de l’edició d’enguany del concurs que preveu un premi per totes les persones que s’animin a votar el seu aparador preferit. Per fer-ho, només cal ser major de 18 anys i fer servir el codi QR que es pot trobar als cartells que els establiments que formen part d’aquesta campanya han d’haver col·locat visibles des de fora dels comerços. Aquest codi QR permet l’accés a una pàgina web on dipositar els vots populars.

L’establiment que resulti guanyador rebrà un diploma acreditatiu de la Cambra, mentre que entre tots els ciutadans i ciutadanes que hagin participat en les votacions participaran en un sorteig de vals per valor de 100 euros que s’hauran de bescanviar en l’establiment guanyador en el decurs dels tres mesos següents a la data de lliurament de premis, que es donaran en els primers mesos de 2023. Cal tenir en compte que només s’admetrà un pot per establiment.

Enguany també s’atorga un premi a l’establiment que ofereixi la millor campanya nadalenca a les xarxes socials, que consisteix en una matrícula gratuïta als cursos que ofereix la Cambra. El veredicte de la votació popular i del premi a la millor campanya nadalenca a xarxes socials es donarà a conèixer a mitjans de gener.