Pròxima parada: Reis d’Orient

Encarem la segona meitat de les festes nadalenques, tal com molts es refereixen a la primera setmana de gener. Passat Nadal i Cap d’Any, el calendari festiu dona uns dies de marge per pair les emocions i, sobretot, els àpats d’aquests dies abans d’encarar el què desperta més interès entre els menuts de cada casa: els Reis d’Orient. I també entre els grans, no ens enganyem, que a tots ens fan il·lusió! Sabadell ja ho té tot a punt un cop més per celebrar l’arribada de Ses Majestats el pròxim dijous 5 de gener, amb una cavalcada que recorrerà la ciutat de nord a sud, amb inici a les 17.30 h amb la recepció al carrer de les Palmeres (Can Deu). Per anar fent boca, la Fira Reial ja està oberta Fira Sabadell, aquest cop sense cita prèvia com va passar l’any passat.

Ara bé, si hi voleu anar no us despisteu, que el seu pas serà fugaç: tancarà portes aquest dimecres al vespre. Després de Reis, ja sí, l’any començarà en tots els àmbits, començant per l’educatiu. Aquests dies, de mica en mica, la ciutat va recuperant l’activitat i els diferents agents marquen l’agenda. Com el CE Sabadell, que inicia l’etapa de Miki Lladó a la banqueta del primer equip arlequinat amb l’objectiu de redreçar el rumb. I com la Federació Sabadell Cultura, que vol donar més protagonisme a la cultura popular, tal com explica en aquesta edició el seu president, el sabadellenc Francesc Manaut.