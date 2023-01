Els Mossos d’Esquadra descarten que la fel·lació en plena pista de ball a la discoteca Waka Sabadell, a Sant Quirze del Vallès, es tractés d’una agressió sexual. Les indagacions de la policia catalana –a càrrec de la Divisió d’Investigació de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell– així ho conclouen. S’han revisat les càmeres de videovigilància de la discoteca i s’ha parlat amb testimonis.

No hi ha indicis, doncs, que apuntin que l’acte fos contra la voluntat de la jove, menor d’edat. L’anàlisi toxicològic conclou que no estava sota els efectes de la droga, segons apunten fonts de la policia catalana al Diari.

La mare de la jove havia presentat una denúncia per agressió sexual i per la difusió de les imatges per internet. En el text presentat a la policia, la mare assegurava que la noia va demanar un refresc i després “ja no recordava res”.

Objectiu: trobar qui va gravar i difondre el vídeo

Descartat que l’acte sexual no fos consentit, els Mossos posen tots els esforços a trobar la persona que va gravar i va difondre el vídeo. Tant el noi com la noia han presentat una denúncia després que es gravessin les imatges de la relació sexual sense el seu permís.

La gravació i difusió d’una gravació d’aquestes característiques pot suposar un delicte de revelació de secrets, contra la intimitat de les persones. En el cas d’un menor implicat, es pot considerar un delicte greu, que pot ser castigat fins a un any de presó o multa per part d’un jutge.