Estar on s’ha d’estar

L’hospital Parc Taulí ha començat unes obres de reforma de les urgències que serviran per adaptar un espai per a l’atenció específica de la salut mental. La zona s’equiparà amb les eines adequades i també es dotarà d’un consultori, cinc boxes i un espai de treball per als professionals. L’hospital sabadellenc preveu que estigui en funcionament a la primavera.

La renovació suposarà un salt important en el tractament i la resposta a les malalties mentals: els usuaris que vagin a l’hospital per salut mental no compartiran les urgències amb altres persones que hi hagi, i, per tant, no entraran en el triatge que es fa abans per derivar a una especialitat o a una altra. El Taulí va atendre més de 4.700 urgències de salut mental l’any passat, i una remodelació d’aquestes característiques facilitarà i millorarà l’atenció dels pacients amb aquest tipus de malalties.

El missatge que envia l’hospital amb aquesta decisió és molt potent. El Taulí ha sabut interpretar la realitat actual, amb un important repunt de les malalties de salut mental després de la pandèmia. Una bona atenció dels casos de salut mental és fonamental en un context en què s’han visibilitzat i hem decidit, entre tots, parlar més dels problemes psicològics i psiquiàtrics, de la depressió, de la tristesa, i de les temptatives de suïcidi. Des d’aquí felicitem l’hospital per saber llegir la realitat social del moment i donar una resposta pensada per al present i per al futur.