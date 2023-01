La ronda Nord, desencallada

El ple del Parlament va aprovar dijous passat el punt de la moció del PSC que instava el Govern a executar la ronda Nord del Vallès amb el vot a favor d’ERC. Els republicans finalment van decidir donar suport a la ronda Nord, que és la qüestió que les darreres setmanes havia bloquejat l’acord en les negociacions per als pressupostos. Amb aquest gest, el Govern demostra compromís amb l’estabilitat, cedint en un tema molt delicat per a ERC per tirar endavant els pressupostos, i també col·loca el Vallès al centre de l’escenari polític català. És un èxit per al Vallès, i també és un èxit per al país –com no pot ser de cap més manera.

L’actual projecte de la ronda Nord s’ha reivindicat des del territori com una peça clau per millorar la mobilitat i la competitivitat econòmica de la comarca, i ara ja compta amb el consens de les administracions afectades: ajuntaments, Generalitat i Estat. Aquest pas, però, tot i ser inèdit i prometedor, encara no implica l’execució immediata d’una infraestructura que està planificada des de fa dècades.