[Per Marc Parayre i Marc Béjar]

La plataforma Veïns de Castellar, que aglutina habitants de la zona residencial de Can Carner, exigeixen a l’Ajuntament de la vila que convoqui una consulta popular vinculant pel futur dels terrenys de l’antiga Playtex, de propietat municipal des del 2021. Des de l’entitat consideren que la decisió del consistori d’utilitzar l’espai per fer-hi habitatges de lloguer social és “arbitrària” i “populista”.

Un dels seus portaveus, Ferran Bertolín, explica al Diari de Sabadell que “aniran fins al final” per evitar que l’Ajuntament “tiri pel dret” i activi la promoció d’habitatge públic. “La decisió de què fer en els terrenys de l’antiga Playtex, que són municipals, ha de recaure en la població i no en els polítics. Es tracta d’una obra de gran magnitud i tothom ha de poder participar”, remarca.

De moment, fonts municipals asseguren que les inscripcions per accedir a un futur habitatge social superen les 800 sol·licituds, superant les expectatives del consistori, un fet que “prova que la iniciativa és una necessitat al poble”. El període per presentar sol·licitud va arrencar a mitjans de gener i està previst que s’allargui fins al 15 de febrer. El projecte preveu la construcció de 90 habitatges plurifamiliars, que aniran destinats únicament al lloguer.

“És una obra que pot tenir una repercussió irreversible per als veïns de Can Carner i de la resta de Castellar”

La plataforma, més enllà de requerir una consulta popular, es mostra molt crítica amb el projecte, ja que opinen que suposa un risc i que pot devaluar els immobles ja construïts. “Hi ha persones que han fet la inversió de la seva vida per poder comprar-se una casa en aquesta zona i ara veuran com els construeixen habitatges de sis pisos davant de casa. A més, les zones on hi ha habitatges de lloguer social es tornen conflictives, com s’ha vist en diferents localitats catalanes. És una obra que, en definitiva, pot tenir una repercussió irreversible per als veïns de Can Carner i de la resta de Castellar”, lamenta Bertolín.

Això sí, tot i l’oposició ferma al projecte, Bertolín assegura que el conjunt de veïns de la plataforma acceptaran els resultats de la futura consulta popular, encara que el conjunt de la població decideixi tirar endavant amb el projecte d’habitatge públic. “La Constitució recull que es poden fer consultes populars als municipis. De fet, l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, ja en va celebrar una l’any 2007 per decidir el futur del Mirador. Per què no vol fer-ne una ara?”, assevera el portaveu de Veïns de Castellar.

Sense reunió amb l’Ajuntament

Des de la plataforma detallen que encara no s’han reunit amb l’Ajuntament, tot i que han mostrat el seu malestar amb diferents accions. Per exemple, els membres de l’entitat han penjat pancartes en contra de la promoció d’habitatge públic a l’antiga Playtex a les finestres de casa seva i han obert un compte a les xarxes socials per denunciar la situació. Des del consistori, han reiterat el seu compromís a escoltar el grup de veïns per tal de trobar solucions satisfactòries davant les seves reclamacions.

El pròxim 19 de febrer es durà a terme una assemblea en què participaran els membres de la plataforma i els afiliats a les tres associacions de veïns de la zona (Can Carner, Ca n’Oliver i Can Turuguet). En l’assemblea es debatran quines han de ser les següents mobilitzacions i es plantejarà demanar una reunió formal amb l’Ajuntament per tractar el tema de la consulta popular vinculant.

Propostes d’alternatives

Des de la plataforma Veïns de Castellar plantegen diferents alternatives a la promoció d’habitatges públics projectada per l’Ajuntament. “Nosaltres proposem que en els terrenys s’hi faci una promoció d’habitatge públic, però que no sigui de lloguer. Proposem que es facin cases unifamiliars destinades a la compra, o al lloguer, amb opció de compra”, detalla Betrolín.

Preguntat sobre aquesta possibilitat, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, no descartava fa uns dies que s’impulsin altres promocions d’iniciativa privada a la zona amb immobles de compra.