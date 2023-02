Sabadell té poder

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

Quan penso en les Olimpíades de Barcelona, em ve una cançó al cap, és automàtic. Per a mi les Olimpíades tenen la banda sonora de Gitana hechicera, la cançó que Peret va dedicar a Barcelona el 1992 i que diu allò de “Barcelona tiene poder”. I m’agrada aquella lletra perquè descriu molt bé el poder d’una ciutat, no entès com a imposició o poder polític o financer, sinó perquè “sueña despierta, ama y se deja querer”. Sabadell té ara el poder de somiar, de deixar-se estimar, d’anar tots a l’una per fer realitat els nostres somnis. Tenim moltes mostres que Sabadell està de moda. Les darreres setmanes, milers de persones d’altres poblacions han vingut a fer turisme a Sabadell per gaudir del nostre Nadal, amb el que això ha suposat d’ingressos per al comerç i la restauració de la ciutat.

Hem aconseguit convertir-nos en un pol d’atracció per a les famílies, però també per a empreses importants que s’han instal·lat a la ciutat i d’altres que ho faran aviat. El coneixement s’ha convertit en un senyal d’identitat de Sabadell, tal com demostra que es vulgui instal·lar la nova Escola d’Infermeria a l’Artèxtil, on s’impartirà un grau públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. O que l’Aeroport de Sabadell aculli la primera escola de controladors aeris de Catalunya i diversos centres de formació.

Hem estat capaços de fer escoltar la nostra veu a àmbits supramunicipals, com el Congrés dels Diputats de la mà de l’Arc Metropolità que presideixo. I també hem aconseguit, amb l’ajuda de moltes persones, que una infraestructura bàsica per a Sabadell i per al Vallès, la ronda del Nord, s’hagi convertit en una prioritat de país i s’hagi inclòs en l’acord que ha fet possible aprovar els pressupostos de la Generalitat. Des de dimecres som més a prop d’aconseguir un dels reptes enormes que tenim: millorar les nostres infraestructures.

La construcció de la ronda del Nord permetrà abordar la futura pacificació de la Gran Via i d’altres punts, com l’avinguda d’Estrasburg de Can Llong. Permetrà també evitar emissions i contaminació al mig de la ciutat. I el que és molt important, volem que sigui soterrada perquè no tingui cap impacte.

Defensem la necessitat d’aquesta infraestructura viària, igual que defensem la necessitat de millorar i augmentar les infraestructures ferroviàries. Però cal ser realistes i hem de reconèixer que el tren no ho arregla tot i que el trànsit de mercaderies que creua la ciutat només s’eliminarà si comptem amb un sistema de rondes, com tenen la majoria de ciutats.

Ja havíem fet sentir la nostra veu abans, perquè el passat 10 de juny tot estava a punt per rubricar públicament un acord a cinc bandes: ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès; Ministeri d’Infraestructures i Habitatge (MITMA) i Generalitat. Un acord que culminava dos anys de feina discreta fins a trobar la difícil conjunció dels diferents interessos i poder donar el tret de sortida a la futura ronda del Nord. Un acord per a una infraestructura imprescindible per a la riquesa i la competitivitat del nostre territori. En dos anys de feina vam aconseguir el que no s’havia fet mai: que el MITMA hi posés els recursos i que la infraestructura l’executés la Generalitat. Decidir des d’aquí el traçat, fer des d’aquí l’obra.

Però aquell 10 de juny tot va saltar pels aires per interessos partidistes encara avui difícils d’explicar. De fet, en aquests set mesos ningú ha estat capaç d’explicar-ho amb encert: ni l’anterior conseller ni l’actual. En 24 hores vam passar de tenir un acord a no tenir-ne. Cal recordar el passat per no tornar a repetir errades com aquella.

Ara ho hem fet. Amb el nostre esforç, amb el nostre lideratge, hem tornat a posar al centre del debat la millora de la mobilitat de la comarca, la necessitat d’evitar que 40.000 vehicles travessin Sabadell cada dia per anar o tornar de Castellar, la capacitat de fer atractius els nostres polígons amb bones connexions i infraestructures.

L’acord de pressupostos és una bona notícia per al país, que demostra que les infraestructures que són bones per a Sabadell ho són per al conjunt de Catalunya. Estic convençuda que aquest cop tothom estarà a l’altura. Nosaltres som on érem, on hem estat sempre. Altres hi arriben tard i malament, però, en qualsevol cas, benvinguts. Perquè Sabadell ha demostrat que té el poder de fer-se escoltar, de fer sentir la seva veu, d’aconseguir el que es proposa.

