Expliquem-ho tal com és

Els diaris som com som: som els primers a assenyalar els defectes i a fer denúncia –és la nostra feina, el que ens toca–, però també hi hem de ser quan s’arriba a bon port. Avui Sabadell té motius per estar d’enhorabona perquè, si res no falla, el Portal Sud es començarà a construir el març. Per a qui no el conegui, serà el nou accés viari entre Sabadell i la C-58. Una carretera i una gran rotonda que serviran per dignificar l’entorn i facilitar les entrades i sortides des de la Gran Via, el polígon Sud-oest i Sant Pau de Riu-sec. L’accés actual és una autèntica vergonya que desmereix el sud i tota la ciutat.

La primera fase de les obres, la principal, estarà enllestida el 2024, quasi dues dècades després del primer anunci, el 2006. El Portal Sud ha topat amb un seguit d’esculls. Problemes administratius, dues crisis econòmiques, tràmits per obtenir subvencions externes, cessions de terrenys… ha implicat posar d’acord l’Ajuntament, la Diputació i també Aena per la proximitat amb l’aeroport. L’espera s’ha fet llarga, però ara ja sembla que tot està encarrilat. Agraïm la feina dels tècnics municipals, a tots els agents i institucions que ho han fet possible. I, evidentment, aquest agraïment el fem extensiu al Govern actual i als executius anteriors que també hi van treballar.