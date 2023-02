50 milions d’euros per millorar la vida a Sabadell

[Per Èlia Soriano-Costa, portaveu adjunta d’ERC a l’Ajuntament]

Molt, diversos, poc, bastants… Tothom, ningú, mai, sempre… És difícil poder fer valoracions de l’activitat política sense disposar de les dades. Prendre decisions polítiques segons les dades és tan important com fer-ne la valoració estrictament política.

I les dades ens diuen que és una bona notícia per a la ciutadania del país el fet de disposar de pressupostos, perquè posen a disposició del govern més de 3.800 milions d’euros extra per poder-los destinar a les necessitats de la gent. 50 d’aquests milions impactaran directament a Sabadell, on milloraran la vida de la nostra gent.

La Generalitat Republicana és una administració de gent compromesa amb el bé comú i amb les necessitats col·lectives, les actuals i les futures. Per això, i malgrat les mancances greus en el model de finançament, som doblement responsables en l’avaluació de les polítiques públiques per prendre decisions.

És en aquest marc que es decideix la recuperació de la gestió de l’Eix Transversal, una operació que representarà un estalvi de 800 milions d’euros fins al 2040. O una gestió prudent de les finances de la Generalitat, amb una previsió de dèficit del 0,3% sobre el PIB i un endeutament que baixarà fins a situar-se en una ràtio del 32,7% el 2023. Són pressupostos amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. Diversifiquen els nostres compromisos per obtenir un efecte multiplicador a l’horitzó comú de fer créixer la Catalunya sencera.

En un moment de dificultat i complexitat com l’actual, toca estar al costat de la gent, correspon millorar les condicions del personal per enfortir el sistema sanitari del país, cal destinar tots els esforços al sistema educatiu, espais on encara hi ha retallades per revertir. Toca lluitar amb recursos contra les violències masclistes; hem de fer una aposta ferma i decidida per les energies renovables, per l’energètica pública, per l’autoconsum; és el moment de reactivar el teixit productiu del país, generador de riquesa i recursos per al benestar social.

Dades. Malgrat la governança lenta i poc encertada en la definició de les prioritats, i centralista, que ha fet l’Estat espanyol dels fons Next Generation, aquests pressupostos inclouen 686 milions dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 499 dels Fons REACT, que permetran la construcció de la primera residència pública de la ciutat.

Dades. Els pressupostos recullen fons per millorar les condicions del personal sanitari, integrar els treballadors contractats durant la pandèmia i invertir més de 600 milions en equipaments arreu de Catalunya. Perquè posar-se al costat dels professionals de la salut no és només acompanyar la pancarta: vol dir escoltar-los i actuar en tots els àmbits. Aquests fons permetran invertir 21 milions en la construcció i l’equipament del Taulí.

Dades. El pressupost representa la incorporació de 6.800 docents, consoliden la gratuïtat a I2 i destinen més recursos a combatre la segregació escolar. A Sabadell, la millora de la climatització i dels equipaments representa més de mig milió d’euros en centres repartits per tota la ciutat, i tres milions per ampliar l’escola Agnès Armengol i l’institut La Serra, i construir l’institut escola Virolet.

Dades. El pressupost és una oportunitat única per al teixit productiu del país perquè aterra amb recursos per a les mesures previstes al Pacte Nacional per a la Indústria (680 milions), destina 99 milions a reforçar la formació professional i dedica prop de 900 milions a les polítiques d’R+D+I. Són oportunitats en polítiques transversals amb increments de més del 20% a departaments clau com Empresa, Cultura, Igualtat o Acció Climàtica.

I si això vol dir més mestres, més sanitaris, més personal per atendre les dones que pateixen violència de gènere a la nostra ciutat; si vol dir una millora de la qualitat de l’aire; si vol dir captació de nova indústria al municipi, vol dir que són bons per a la ciutadania del país i per als qui residim a Sabadell. Ara toca fer-los realitat.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.