Marta Farrés : “Vull tornar a ser la vostra alcaldessa, encara ens queda molt per fer”

“M’ho he passat molt bé sent la vostra alcaldessa, ha estat molt bonic i ho vull continuar sent”. Amb aquestes paraules ha arrancat aquest diumenge Marta Farrés la presentació de la seva candidatura com a alcaldessa de Sabadell. Un esdeveniment que ha permès a Farrés fer balanç dels seus 4 anys de mandat al consistori i presentar algunes de les propostes que té per la ciutat de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig sota el lema “Sabadell en Marxa”.

“Repte il·lusionant”

La cita ha començat amb un vídeo titulat Hola Marta, en el qual s’ha pogut veure l’alcaldessa visitant els barris i parlant amb els veïns. Tot seguit, Farrés ha pujat a l’escenari acompanyada del candidat socialista per Igualada, Jordi Cuadras. Ambdós han segut a un banc, en representació del Passeig, i han iniciat una petita conversa. Farrés ha anat responent les preguntes de Cuadras i donant la seva visió més personal dels 4 anys al capdavant de l’ajuntament. Un període que ha estat “difícil”, sobretot per l’època de la COVID, però que en paraules de l’alcaldessa “no canviaria per res del món”. Per la candidata del PSC el càrrec ha estat un repte molt il·lusionant: “Ser alcaldessa de la teva ciutat és l’experiència més bonica que pot viure un polític és estar a la trinxera i és meravellós, ho he gaudit moltíssim i tinc ganes de repetir”, ha afirmat.

En aquest punt, ha valorat i agraït la feina feta pel seu equip durant la legislatura i ha destacat que “encara ens queda molt per fer i esperem fer-ho”. En sintonia amb aquestes paraules, ha destacat dos grans projectes de futur per Sabadell: “La gran via i el riu són dues grans transformacions que deixarem en herència als que vinguin després i ocupin el nostre càrrec”.

Balanç del mandat

L’acte ha continuat amb un nou vídeo, aquest cop fent balanç dels 4 anys de Farrés a l’ajuntament. La peça ha explicat com la ciutat ha superat la pandèmia i la crisi global, aconseguint captar inversions i recuperat la seva importància dins l’arc metropolità. Entre altres activitats també ha parlat de les reformes del Taulí, la 1a escola controladors aeris de Catalunya a l’aeroport o els 105 milions que el consistori ha destinat en actuacions per millorar la ciutat.

Un cop finalitzat, Farrés, aquest cop ja en solitari ha iniciat el seu discurs. L’alcaldessa ha començat parlant de la seva experiència al càrrec, destacant la proximitat amb la ciutadania i valorant les situacions viscudes. “No ha sigut un mandat fàcil, fent balanç em pregunto si ha valgut la pena tota la feina i dic rotundament que sí, que ha valgut la pena i ho tornaria a repetir perquè ha estat fantàstic”. Tot seguit, ha post en valor la feina feta: “La ciutat ha recuperat capitalitat, il·lusió i lideratge; estem millor que fa 4 anys i ho dic amb orgull”.

Els projectes

A continuació, l’alcaldessa ha parlat dels projectes i actuacions de la legislatura. Més de 60 projectes que, segons Farrés, han generat riquesa i un rècord d’ocupació laboral a la ciutat: “Actualment, som capital i referència a la comarca, som influents a la Generalitat i també a l’estat”. L’explicació dels projectes s’ha fet en dos blocs. Al primer ha parlat d’aquells que ha costat més de desbloquejar. Casos com el Portal Sud, la residència pública, la futura escola d’hostaleria i les millores en matèria d’habitatge o la reforma del Passeig.

Al segon ha parlat dels grans projectes que planteja pel futur. L’acord dels pressupostos ha estat un tema esmentat, reconeixent Farrés que “hem reivindicat millores que necessita la ciutat i que ens permetran desenvolupar projectes estratègics”. Casos com l’ampliació del Taulí, el campus de ciències de la salut que es vol instal·lar als terrenys de l’Art Tèxtil, les obres d’adequació de la Gran Via i els plans que es tenen pel riu Ripoll han estat alguns dels temes abordats.

Com a conclusió, l’alcaldessa s’ha mostrat confiada a revalidar el càrrec i confia en un futur que considera “optimista”. L’acte, que s’ha celebrat davant de gairebé 1000 persones, ha omplert el recinte de la Fira Sabadell i ha acabat amb un gran aplaudiment després de l’última frase de l’alcaldessa: “Nosaltres som la garantia que Sabadell seguirà en marxa i progressant”.