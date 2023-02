CIPO i Atendis reclamen més places residencials a Sabadell per a persones amb discapacitat intel·lectual

“A Sabadell, s’ha penjat el cartell de complet als centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual“. CIPO i la Fundació Atendis, dues entitats sabadellenques que treballen en l’atenció a les persones amb diversitat funcional, han denunciat que no hi ha places per al col·lectiu. De fet, són les úniques entitats que ofereixen aquest tipus de servei a Sabadell i estan “al límit” de la seva capacitat. Entre totes dues, gestionen sis centres residencials: Atendis, amb un total de 145 places, i CIPO, amb 32. I les 177 places estan ocupades.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha sumat les cinc places que encara restaven sense concert social a les llars residència de CIPO a l’última provisió de places de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en l’àmbit de les persones amb discapacitat. La cooperativa ha celebrat aquesta concertació, que arriba després de quatre anys, però que ha deixat al descobert una altra problemàtica a la ciutat: la manca de places residencials per al col·lectiu.

“Hem tocat sostre: no podem créixer més perquè ja no tenim més places a oferir i això vol dir que a hores d’ara, i potser en els pròxims anys, cap persona amb discapacitat podrà accedir a un centre residencial a la ciutat excepte si es genera alguna baixa”, lamenta Joan Madaula, president de CIPO. Montse Estrada, gerent d’Atendis, assegura que les vacants es cobreixen molt ràpidament. Un exemple clar seria l’última ampliació dels seus serveis residencials, el 2011, amb la creació del centre Aral: “Les trenta places es van cobrir gairebé immediatament i encara hi ha més demanda”, explica Estrada.

Amb la concertació també ha desaparegut el programa Respir de CIPO a la ciutat, pel fet que les places que s’hi destinaven seran cobertes per residents permanents. “Amb la concertació de totes les places, contribuïm a reduir la llarga llista d’espera. Perdem un recurs, però només així podem començar a revertir la situació que viuen els serveis residencials a tot Catalunya i també a CIPO, on hi ha persones que esperen una plaça des de fa anys”, declara Mónica García, directora tècnica de les llars residència de CIPO. Ara, les famílies hauran de cercar aquest recurs o places privades a altres municipis.

Llista d’espera

Al Vallès Occidental, ja que hi ha 260 persones amb discapacitat intel·lectual en llista d’espera per accedir a una llar residència i 139, a un centre residencial. Algunes d’elles, amb suport extens i trastorn de conducta, poden arribar a esperar fins a set anys.

La forma actual de contractació de places no actua de manera coordinada entre les necessitats de les persones, les entitats socials del territori i la Generalitat de Catalunya. Les entitats no poden crear noves places en l’àmbit d’infraestructura ja que el model de concert social actual no els garanteix el finançament prèviament. Aquesta situació fa que, en aquests moments, ni CIPO ni Atendis puguin concórrer en futures convocatòries de provisió de places públiques als seus centres residencials, perquè la seva totalitat ja està concertada, tot i la gran demanda que encara queda sense cobrir.