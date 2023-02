Falten places

Atendis i Cipo, dues entitats de la ciutat que treballen amb persones amb diversitat funcional, han posat el crit al cel després de constatar que s’ha penjat el cartell de ‘complet’ als seus centres residencials. Les 177 places que sumen ambdues institucions estan ocupades i, per tant, ja no hi ha capacitat per atendre més persones. Les entitats s’han unit per reclamar que la Generalitat posi més recursos i permeti així incrementar el nombre de places disponibles. L’Ajuntament, per la seva banda, ha plantejat la cessió dels espais perquè les entitats puguin construir els equipaments residencials. Les persones amb diversitat funcional i amb discapacitat intel·lectual haurien de ser una de les grans prioritats per a qualsevol administració. Són un col·lectiu que cal protegir i alhora empoderar, ja que es mereixen, com qualsevol ciutadà, viure una vida plena i amb dignitat.

Ens preocupa que tot sovint els col·lectius més vulnerables no tinguin tot el suport que s’espera de les administracions públiques. Esperem, en aquest sentit, que l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat permeti ampliar la dotació i els recursos destinats a les persones amb diversitat funcional.